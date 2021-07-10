/639832/اللجنة-الأولمبية-الدولية-منتخب-مصر-لن-يخضع-للحجر-الصحى-فى-طوكيو-لمدة-3-أيام

تلقى اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يخطرهم فيه برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن منتخب مصر الأولمبى لن يخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام، كما كان مقررا، حيث وضعت اللجنة المنظمة اسم مصر من بين الدول الآمنة التى تم فيها السيطرة على الإصابات بفيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن خضع الشناوى والونش للكشف الطبى مؤخرا تحت إشراف الجهاز الطبى لمنتخب مصر الأولمبى واللجنة الأولمبية المصرية، وأخطرت اللجنة الأولمبية اللاعبين بمنحهما الحرية فى الحصول على اللقاح من عدمه.

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وكان أبرز إنجاز حققه الفراعنة هو الحصول على المركز الرابع مرتين في أولمبياد 1928 مع المدرب الاسكتلندي جيمس ماكري، وفي دورة 1964 مع اليوغسلافي جوزيف فاندلر

وشارك منتخب مصر لكرة القدم في 11 نسخة بالأولمبياد، وقاده مدربون مصريون في 4 نسخ فقط