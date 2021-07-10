/639830/أمهات-مصر-تباين-في-الآراء-حول-إمتحان-اللغة-العربية-بالثانوية-العامة-وإشادة-بعملية-التنظيم

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الهاصة، إن هناك تباين في الآراء حول مستوى إمتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي.

دوت الخليج

مؤسس أمهات مصر: بعض أولياء الأمور أكدوا سهولة الإمتحانات

وأضافت عبير أحمد، مؤسس أمهات مصر، أن بعض أولياء أمور الطلاب أكدوا سهولة أغلب أسئلة الإمتحان بالإضافة إلى بعض الأسئلة التي تحتاج لتركيز، بسنما ذكر أولياء أمور آخرين أن الإمتحان في مستوي الطالب المتوسط، فيما قال آخرين أن الإمتحان تضمن 60 سؤالا والوقت غير كافي للإجابة عليهم، وتابعت: البعض قال إن الأسئلة الخاصة بالبلاغة كانت تحتاج لوقت أكثر للإجابة عليها.

مؤسس أمهات مصر: الوزارة حذرت علي مدار الأيام الماضية من عقوبة تسريب الإمتحان والغش

واستنكرت عبير أحمد، قيام أحد الطلاب في إحدي لجان محاقظة الغربية، بتصوير الإمتحان وتسريبه، مؤكده أن الوزارة حذرت علي مدار الأيام الماضية من عقوبة تسريب الإمتحان والغش، منتقده غياب دور أولياء أمور الطلاب وعدم توعيته من القيام بذلك وخطورته علي مستقبله.

فيما أشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر، عبير أحمد، بتأمين اللجان وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب والتعقيم، مقدمه الشكر لجميع الأجهزة وهم وزارات التربية والتعليم والداخلية والتنمية المحلية والصحة علي نجاح أول أيام الإمتحانات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أول امتحانات الثانوية العامة، كانت قد انطلقت اليوم فى محافظات الجمهورية، والتى شهدت تشديدات أمنية مكثفة، كما جرى تنظيم عملية الامتحانات فى ظل الحفاظ على اجراءات كورونا.