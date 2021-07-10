بعد تسريب امتحان اللغة العربية.. غرفة عمليات الثانوية: ضبط الطالب المسئول عن نشر الصور.. والبرلمان يتدخل: استدعاء القائمين على المنظومة للوقوف على الأسباب.. وأين المليارات المُنفقة للتأمين

/639826/بعد-تسريب-امتحان-اللغة-العربية-غرفة-عمليات-الثانوية-ضبط-الطالب-المسئول-عن-نشر-الصور-والبرلمان-يتدخل-استدعاء-القائمين-على-المنظومة-للوقوف-على-الأسباب-وأين-المليارات-المنفقة-للتأمين

في إطار محاصرتها للغش .. حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة من محاولات الغش في الامتحانات، مؤكدة تغليظ عقوبة الغش على الطلاب في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مضيفا أنه سيتم تطبيق القانون الجديد لمكافحة الغش في الإمتحان.

تسريب الامتحانات على جروبات الغش

وعلى الرغم من هذه التحذيرات المستمرة، قام طالب بإحدى لجان الغربية، بنشر أسئلة امتحان العربي على جروب يضم ربع مليون شخص.

وعلى الفور أكدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة 2021 بوزارة التربية والتعليم، أنه تم ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية، وإرسال الصور على جروبات الغش على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن الطالب المضبوط يؤدى الامتحان فى إحدى لجان محافظة الغربية.

دوت الخليج يرصد واقعة ضبط الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة العربية الثانوية العامة

وأشارت الغرفة إلى أنها تتابع جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 بـ كاميرات المراقبة “بالصوت والصورة”، مضيفة:” ستكشف الكاميرات أى محاولات غش للتعامل معها فورا بالقانون”.

تدخل برلماني

انتقدت النائبة سكينة سلامة ، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ، تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة ، بعد ساعة ونصف من انعقاد الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، واصفة تلك الواقعة بالفشل الذريع لوزارة التربية والتعليم .

أسباب التسريب

وقالت النائبة سكينة سلامة ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، رصدها دوت الخليج، إنها فوجئت بارسال الامتحان ونموذج الاجابة الخاص به ، علي الواتس آب الخاص بها ، مؤكدة أن لجنة التعليم ستستدعي القائمين علي منظومة الامتحانات للتعرف منهم علي أسباب تسريب امتحان اللغة العربية .

ووجهت النائبة عدد من التساؤلات لوزارة التربية والتعليم ، قائلة : أين وعود الوزارة بأن الامتحانات مؤمنة جيدا ؟ وأين المليارات التي تم انفاقها علي تأمين الامتحانات ؟ وأين الكاميرات وغيرها من عوامل مواجهة الغش ؟وتابعت : ما حدث من تسريب للامتحان هو اهدار للمال العام .

تكافؤ الفرص

وأضافت أن تسريب الامتحانات يقضي علي تكافؤ الفرص ويؤثر سلبيا علي نفسية الطلاب ، مؤكدة أن اولياء الأمر اصيبوا بخيبة أمل كبيرة بسبب تسريب الامتحانات ، مطالبة وزارة التربية والتعليم بسرعة الكشف عن اسباب تداول الامتحان .