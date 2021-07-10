«بطلة كليب عمرو دياب».. تعرف على أبرز محطات هدى المفتي الفنية خلال مسيرتها

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دوت الخليج يكشف مسيرة حياة هدى المفتي الفنية بعد تصدرها التريند

نجح عامل الصدفة في تغير حياة الفنانة هدى المفتي وتحولها من عارضة أزياء مغمورة إلى الوقوف أمام أبرز النجوم في الوسط الفني كان اخرهم فيديو كليب أغنية “الدنيا بترقص” التي شاركت به كاموديل مع الهضبة عمرو دياب ما جعلها تتصدر التريند على موقع البحث جوجل، اذ أصبح العديد من جمهور الهضبة على حرص لمعرفة من هي هدى المفتي التي نالت شرف الوقوف أمام عمرو دياب.

نبذة عن حياة هدى المفتي

هدى المفتي ممثلة وعارضة أزياء مصرية، ولدت في 9 ديسمبر 1994، تخرجت من كلية الأداب قسم الدراما والنقد المسرحي، بدأت حياتها الفنية وهي في سن 17 من عمرها من خلال المشاركة في عدد من الاعلانات لعلامات تجارية مختلفة، ثم اتجهت الى التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل هذا المساء في عام 2017.

مسلسل كأن امبارح بداية تألق هدى المفتي

تألقت هدى المفتي في عالم الفن من خلال مسلسل “كأنه إمبارح” الذي تم عرضه في عام 2018 ولاقى نجاحات واشادات واسعة من قبل الجمهور، والتي دارت احداثه حولة أسرة تعيش في مأساة تستمر لسنوات بعد اختطاف ابنهم علي الذي جسده الفنا محمد الشرنوبي، خلال عطلة قامو بها على الشاطيء، وبعد سنوات طويلة، يظهر عليمن جديد في حياتهم، لكن هذا الظهور المفاجيء يفجر العديد من التساؤلات، وعلى رأسها: هل هذا الشاب هو (علي) فعلًا؟.

وشاركت هدى المفتي خلال هذا العمل مع قامة كبيرة في الوسط الفني وهم رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمد الشربوني، أحمد خليل، وخالد أنور وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج تامر علي.

انطلاق هدى المفتي نحو السينما

بدأت هدى المفتي خطواتها السينمائية في فيلم "رأس السنة" عام 2020، وفي نفس العام شاركت في بطولة فيلم "بنات ثانوي" ثم جاءت الخطوة الأكبر من خلال مشاركته في في فيلم "ديدو" لتجسد دور البطولة النسائية أما كريم فهمي وعرض في موسم عيد الفطر 2021، فضلا عن مشاركتها في تصوير عدد من الأعمال منها فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومسلسل "تحقيق".

الجدير بالذكر أنه، قفت هدى المفتي أمام كبار النجوم ففي عام 2018 شاركت في مسلسل "لدينا أقوال أخرى" مع الفنانة يسرا، وفي عام 2020 شاركت في مسلسل "فلانتينو" مع عادل إمام.