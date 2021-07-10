جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، وفقا لبيان صحفى، أنه تم ضبط التابلت الخاص بالطالب "ن. س" بمحافظة المنوفية، وهو جهاز خارج منظومة الوزارة منذ 114 يومًا، وتم الكشف عن الجهاز وتوجيه الملاحظين بضبطه والتحفظ عليه وتحرير محضر إثبات حالة.
وأكدت الوزارة، أن أى جهاز تابلت خارج المنظومة أو أى جهاز تم اختراقه "تهكيره" أو لا يتبع الوزارة، سيتم سحبه وتحرير محضر ضد الطالب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: ضبط عدد من أجهزة الـ«تابلت» خارج المنظومة خلال امتحانات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.