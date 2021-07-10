وقالت سكينة سلامة، فى تصريحات صحفية لها اليوم، إنها فوجىٔت بإرسال الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، على الواتس آب الخاص بها، مؤكدة أن لجنة التعليم ستستدعى القاىٔمين على منظومة الامتحانات للتعرف منهم على أسباب تسريب امتحان اللغة العربية .
ووجهت الناىٔبة عددا من التساؤلات لوزارة التربية والتعليم، قاىٔلة: أين وعود الوزارة بأن الامتحانات مؤمنة جيدا؟ وأين المليارات التى تم إنفاقها على تأمين الامتحانات؟ وأين الكاميرات وغيرها من عوامل مواجهة الغش؟، متابعة: ما حدث من تسريب للامتحان هو إهدار للمال العام.
وأضافت أن تسريب الامتحانات يقضى على تكافؤ الفرص ويؤثر سلبيا على نفسية الطلاب، مؤكدة أن أولياء الأمور أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بسبب تسريب الامتحانات، مطالبة وزارة التربية والتعليم بسرعة الكشف عن أسباب تداول الامتحان.
كانت إحدى جروبات الغش الإلكترونى نشرت على "تليجرام" صور أسىٔلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.
ورغم تحذيرات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، تمكنت صفحات الغش من تداول امتحان العربى للثانوية العامة على جروب يضم ربع مليون شخص، حيث تم نشر أسىٔلة الامتحان بعد 30 دقيقة من بدء الامتحان.
واتخذت الوزارة إجراءات صارمة لمواجهة الغش الإلكترونى، وقامت بتركيب كاميرات مراقبة وشددت على منع دخول الهواتف المحمولة مع التأكيد على تطبيق قانون الغش.
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة من محاولات الغش فى الامتحانات، مؤكدة أنه سيتم تغليظ عقوبة الغش على الطلاب فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام.
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