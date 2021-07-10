جدة - نرمين السيد - تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، الخراف بأسعار ميسرة، وذلك للعاملين بالجهات التابعة للوزارات، وشركات قطاع الأعمال العام وفقا لعدد من الضوابط.





سيتم طرح الخراف الحية بالتقسيط لمدة 6 أشهر، على أن يتسلم الموظف استمارة يتعهد فيها بخصم المبالغ المطلوب منه شهريا، وختمها بخاتم الجهة التى يتبعها واعتمادها وتوقيع المسئول بالشركة. وتقوم الجهات المشاركة بإرسال بيان بالأسماء والكميات المطلوبة للموظفين التابعين لها، فيما بلغ سعر الكيلو القائم 65 جنيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف- كيف تحصل على خروف للأضحية بالتقسيط من منافذ التموين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.