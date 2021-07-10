الهجرة: وصول جثامين المواطنين ضحايا حرائق قبرص مساء اليوم

ووجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وفقا لبيان صحفى، خالص الشكر والتقدير لوزارة الطيران المدنى على التنسيق والتعاون من أجل تسهيل استقبال الجثامين والمُرافق لهم وإنهاء الإجراءات ذات الصلة.
كما جددت السفيرة نبيلة مكرم الشكر لوزارة العدل المصرية، وكذلك للسفارة المصرية فى قبرص، على كل ما تم بذله من جهود فى متابعة الموقف وتذليل أى عقبات واجهت إنهاء الإجراءات اللازمة.
وتقدمت الوزيرة بخالص التعازى لأسر المواطنين المتوفين، داعية الله تعالى أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، قد قرر إعفاء أسر ضحايا حريق قبرص من رسوم تحاليل الـ DNA، والتى تطلبتها الإجراءات القانونية للتعرف على الجثامين، وذلك بهدف التيسير على الأسر المكلومة من خلال مد فترة العمل بمراكز التحاليل التابعة لمحل سكن الأسر حتى يتمكنوا من إجراء التحاليل واستلام النتائج بأسرع وقت.
فيما كانت سفارة مصر فى قبرص قد شكلت غرفة عمليات للتواصل مع المسؤولين القبارصة، بعد ورود معلومات لديها تفيد وفاة 4 مصريين كانوا يعملون فى قبرص نتيجة للحرائق التى اندلعت فى عدد من القرى هناك، حيث أجرى السفير عمرو حمزة، السفير المصرى فى قبرص، فحصا لمكان الحادث وملابساته، كما أنه تواصل بشكل مستمر مع الجهات القبرصية المعنية.
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