/639815/ماما-بتمثل-والدة-هيدي-كرم-تقتحم-عالم-التمثيل-فيديو

تخوض جابي والدة الفنانة المصري هيدي كرم تجربة جديدة عليها بدخولها عالم التمثيل لأول مرة، ولكن لم يُكشف عن تفاصيل العمل أو الدور التي ستجسده حتى الآن.

دوت الخليج يرصد دخول والدة الفنانة هيدي كرم عالم التمثيل، وتفاصيل العمل.

هيدي كرم توجه رسالة لوالدتها بعد دخولها عالم التمثيل

طرحت كرم مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فيه والدتها جابي وهي تحفظ أحد المشاهد التمثيلة.

وعلقت هيدي عليه في ذهول قائلة: "ماما بتمثل.. ماما في أول تجرية ليها في التمثيل قاعدة بتحفظ ولايصة ومتوترة.. جالك يوم.. عشان تعرفي بنتعب قد ايه"، مع رمز تعبيري يضحك.

هيدي كرم ضيفة شرف في مسلسل «فارس بلا جواز»

جدير بالذكر أن الفنانة هيدي كرم، شاركت في موسم رمضان المنقضي بظهورها كضيفة شرف في مسلسل «فارس بلا جواز»، بطولة الفنان مصطفى قمر، وطارق عبدالعزيز، وسليمان عيد، ومحمد ثروت، وطارق الإبياري، وحمادة بركات، وضيوف شرف منهم هيدي كرم، وأوس أوس، وتيام مصطفى قمر، وداليا البحيري وأسماء أبو اليزيد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام، وإنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد.

تدور قصة مسلسل «فارس بلا جواز» في إطار كوميدي متصل منفصل، حيث القصة ثابتة وتتغير الأحداث في كل حلقة بعروس جديدة، ويجسد مصطفى قمر دور «فارس»، الشاب الذي يمتلك منتجعًا سياحيًا، ومعرض للحبس بسبب ديونه، لذلك ليس أمامه سوى تنفيذ وصية جدة حتى يستطيع الحصول على ميراثه الذي يقدر بـ30 مليون جنيه، بشرط أن يتزوج قبل حلول 60 يومًا.

برنامج راجل و 2 ستات لهيدي كرم وشيريهان أبو الحسن

كما أن هيدي كرم تقدم برنامج «راجل واتنين ستات» مع الإعلامية شريهان أبوالحسن، وتناقش من خلاله قضايا اجتماعية ترفيهية، وحققت من خلاله نسب مشاهدة عالية.

برنامج راجل و2 ستات يقدم في فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التي تهم كل أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يناقشها بواسطة متخصصين، ويكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

ويطرح البرنامج أيضًا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما يعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.

هيدي كرم تثير جدلًا بسبب نجلها

وأثارت الفنانة هيدي كرم، جدلًا واسعًا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ممارستها رياضة الضغط برفقة نجلها الشاب، إذ تلقت العديد من الانتقادات والهجوم.

ونشرت هيدي كرم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو، وهي تقفز أعلى ظهر ابنها، خلال ممارسته لعبة الضغط، لتكون حملًا ثقيلا عليه، وذلك لاختبار قوته العضلية، مُعلقة على الفيديو بقولها: «حياة قلب أمه.. بنشيلهم وهم صغيرين ويشيلونا وهم كبار».