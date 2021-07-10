علاء عابد: مسيرة التنمية في سيناء تلعب دورا كبيرًا في مواجهة الارهاب

/639816/علاء-عابد-مسيرة-التنمية-في-سيناء-تلعب-دورا-كبيرا-في-مواجهة-الارهاب

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستعد تقريرًا متكاملًا حول زيارتها الميدانية التي استمرت لمدة 4 أيام لتفقد مشروعات الطرق والموانيء بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدا ما رصدته اللجنة من طفرة حقيقة وإعجاز في شبكة الطرق التي اختصرت المسافة من القاهرة إلي شرم في 4 ساعات فضلاً عن تطوير الطرق الداخلية والمؤدية إلي ذهب ونويبع .

توجيهات رئاسية

وأضاف عابد، وفق ما رصد دوت الخليج، أن التطويرات التي شاهدتها اللجنة انعكاسا واضحًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث انه يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء أولا بأول، فضلا على جهود جهات الدولة المختلفة لتهيئة البنية الأساسية للتنمية في تلك المناطق لاسيما مشروعات الطرق، والتي تعد بمثابه شريان حياة وتدفع في مسيرة التنمية المستهدفه في شبه جزيرة سيناء والتي تلعب دورا كبيرًا في مواجهة الارهاب والقضاء علي جذوره.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة ستضع عدد من التوصيات الهامة في ضوء تفقدها لمشروعات الطرق الجاري انشاؤها، وكذا المستهدفة، وفي مقدمتها زيادة المخصصات المالية لمحافظة جنوب سيناء لمحافظة جنوب سيناء بواقع 200 مليون جنية، للانفاق علي توسيع وإعادة رصف تأهيل الطريق الساحلي من قرية الوادي حتي أول جامعه الملك سلمان بطول 8 كيلو .

توصيات نيابية

وأشار علاء عابد، إلي أن أحد التوصيات الهامة التي ستضعها اللجنة في تقريرها، يتمثل في إنشاء خط ملاحي بين مدينة دهب المصرية، ومُكنة المملكة العربية السعودية لتيسير السياحة الخليجية لمدينة شرم الشيخ، حيث ان المدة الزمنية التي تستغرقها بين ذهب ومكنه نصف نصف ساعة بدل توجه السائح الخليجي الراغب في الوصول إلي شرم الشيخ، إلي العقبة أولا ثم إلي طابا ومنها إلي مدينة شرم الشيخ.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلي أن المحافظ عرض المقترح علي اللجنة خلال لقائها معه، وستقوم اللجنة بدراسة كافة تفاصيل وآليات التنفيذ.

ونوة علاء عابد، إلي أن اللجنة ستطالب في توصياتها بزيادة ميزانية ميناء شرم الشيخ السياحي للانتهاء من أعمال التطوير لاسيما ورشة وصيانه المراكب والسفن، مشيدا بتشغيل القزق الالي بالميناء.

جولات مكوكية

وكانت اللجنة قد شهدت عمليه انزال ورفع يخت سياحي بواسطة القزق الميكانيكي الذي دخل الخدمة بشكل تجريبي وتم إنشاءه بتكلفة 70 مليون جنيه لصيانة وإصلاح السفن واليخوت بالبحر الأحمر وخليج العقبة بقدرة إصلاح 400 يخت سنوي وقوه رفع 200 طن، وسط اشادة برلمانية.

وأشاد عابد بجهود محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، في تنفيذ التوجهات الرئاسة بتنمية المحافظة، لاسيما وأنها منطقة جذب سياحي داخلي وخارجي.

ومن المقرر أن تنتهي لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم السبت، من زيارتها الميدانية لمحافظة جنوب سيناء، والتي تفقدت خلالها مشروعات الطرق بمدينتي شرم الشيخ والطور بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، فضلا عن ميناء شرم الشيخ السياحي، بحضور اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من : النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء ، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية ،الدكتور محمد علي مستشار لجنه النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق امين اللجنه .