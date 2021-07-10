/639814/أمام-العدالة---منع-عائلة-مبارك-من-التصرف-في-أموالهم-وأحداث-بولاق-الدكرور-وسفاح-الجمالية

تشهد محاكم محافظتي القاهرة والجيزة عدة قضايا هزت الرأى العام أبرزها «منع عائلة مبارك من التصرف في أموالهم و سفاح الجمالية وأحدث بولاق الدكرور»

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قضايا اليوم السبت 10 يوليو 2021

محاكمة سفاح الجمالية وآخرين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، اليوم السبت، محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، وبعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد أبو صافى، ومحمد مصطفى البنا، وأمانة سر طلعت عبده و أحمد فهمي.

وأسندت النيابة للمتهم "عمر.ع.ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن، ص"، وشهرته "البيه"، و"هاني. ع ع "هارب"، و"مصطفى ع"، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم "سكر.م.م"، و"زينب .س.ح"و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر"، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.

محاكمة منع عائلة مبارك من التصرف في أموالهم

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت قضية منع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من التصرف في الأموال.

وكانت الرقابة المالية، تلقت إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر2020، حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020، أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أومنقولة أوسائلة أو أسهم أوسندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

كما تضمن منع التصرف أيضا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أيه حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

وقامت الرقابة المالية بإرسال الأخطار إلى شركات السمسرة والبورصة والمقاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

محاكمة متهم بأحداث بولاق الدكرور

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، اليوم السبت محاكمة متهم بالتظاهر مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المقيدة برقم 21444 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم العديد من التهم منها التجمهر والتظاهر وحيازة مواد مفرقعة، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والآمن العام.