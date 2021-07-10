/639810/رسميا-أرسنال-يعلن-التعاقد-مع-قائد-بنفيكا

أعلن نادي أرسنال اليوم السبت، عن التعاقد مع البرتغالي نونو تافاريس الظهير الأيسر لفريق بنفيكا، وأكدت إداراة فريق أرسنال عن الإنتهاء من إتمام صفقة نونو تافاريس، ويعرض دوت الخليج تفاصيل إنتقال البرتغالي نونو تافاريس إلى فريق أرسنال.

تفاصيل إنتقال نونو تافاريس إلى فريق أرسنال

انتقل البرتغالي نونو تافاريس إلى فريق أرستال الإنجليزي، قادما من فريق بنفيكا، ويلعب تافاريس كظهير أيسر، حيث تعاقد معه فريق أرسنال ليكون بديلا الاسكتلندي كيران تيرني الظهير الأيسر لفريق أرسنال.

أكدت العديد من التقارير الصحفية، أن قيمة انتقال نونو تافاريس إلى نادي أرسنال بلغت نحو10 مليون يورو، وأوضحت التقارير أن عقد نونو تافاريس ممتد مع فريق أرسنال لمدة 4 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

المسيرة الكروية لنونو تافاريس

لعب نونو تافاريس في قطاع ناشئين الفريق البرتغالي بنفيكا، ثم ظهر بصورة جيدة، وتألق في قطاع الناشئين، وقامت إداراة فريق بنفكا البرتغالي يتصعيد نونو تافاريس إلى صفوف الفريق الأول لنادي بنفيكا، وشارك نونو تاافريس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي في 41 مباراة، استطاع نجم الفريق البرتغالي خلالهما تسجيل هدفا وصناعة 7 أهداف.

الجدير بالذكر أن فريق برشلونة، أعلن اليوم السبت، رحيل كارليس ألينيا لاعب خط وسط الفريق، إلى فريق خيتافي الإسباني، وذلك بعد توصل إداراة الفريقين لاتفاق موحد بخصوص إنتقال كارليس ألينيا من الفريق الكتالوني إلى نادي خيتافي، ويعرض دوت الخليج تفاصيل انتقال كارليس ألينيا إلى فريق خيتافي:

برشلونة يواصل دعن صفوف الفريق

يذكر أن فريق برشلونة أعلن أمس الجمعة، عن انضمام يوسف دمير إلى صفوف الفريق الكتالوني، لتكون بذلك تلك الصفقة هي الخامسة للفريق الكتالوني هذا الموسم، حيث قرر خوان لابورتا منذ توليه رئاسة مجلس إداراة فريق برشلونة، دعم صفوف الفريق من خلال التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين، حيث تعاقد الفريق الكتالوني منذ تولي لابورتا رئاسة الإداراة 5 لاعبين، كان أخرهم يوسف دمير.

وذكرت تقارير صحفية أن إداراة برشلونة برئاسة خوان لابورتا رئيس مجلس إداراة الفريق، قررت التخلي عن ثنائي الفريق الفريق صامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش مجانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، من أجل توفير رواتبهم للمساهمة في تجميع القيمة المالية للدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.