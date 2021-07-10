أغنية «أنا مش شمتان» لمحمد رشاد تتخطى حاجز المليون مشاهدة

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دوت الخليج يرصد عدد المشاهدات التي حققتها أغنية «أنا مش شمتان» للمطرب المصري محمد رشاد.

أغنية «أنا مش شمتان»

أغنية «أنا مش شمتان» من كلمات كوثر حجازي، ألحان محمد النادى، توزيع طارق عبد الجابر وإشراف سيكا سمير، ولاقت هذه الأغنية ردود أفعال إيجابية من قبل متابعي محمد رشاد.

كلمات أغنية أنا مش شمتان

وتقول كلمات الأغنية: "أنا مش شمتان لكن من حقي إن أنا أفرح إنك زعلان.. أول ما ندمت عرفت إنك زينا إنسان بتحس وليك قلب يحاسبك.. ترجع ندمان.. سيبني أفرح فيك.. وأنا شايف ندمك وعزابك باينين في عنيك.. بقى كل مناك صدفه تشوفني أو أرد عليك.. مش قادر أعلمك خاطر أنا مش حاسس بيك.. دموعك بتبرد ناري وندمك بيخلص تاري.. عشان خطرى أبكي كمان محدش قال لك تخسرني.. هتفضل يا حبيبي فاكرني وهنسى وهتعيش ندمان".

وتأتى هذه الأغنية السينجل بعد غيابه عن الساحة الغنائية منذ فترة، حيث كانت آخر أغاني رشاد التى قدمها تحمل اسم "فى غيابه تمام" من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبد الهادى وكلمات هشام عبد الحليم.

محمد رشاد يدخل عالم التمثيل

وخاض الفنان محمد رشاد تجربة وحيدة في عالم التمثيل، حيث إنه شارك في مسلسل «ليالينا 80»، حينما جسد دور مطرب شعبى من حارة بسيطة، كان يحلم أن يكون مطربًا مشهورًا، وفى تصريحات سابقة قال عن هذه الشخصية إنها تشبهه فى قصة كفاحها، وعقب رشاد قائلًا: "تجربة التمثيل بالنسبة لى مهمة جدا، وخطوة لا بد منها للمطرب، فأنا أرى أن التمثيل مكمل لمشوار المطرب ويرتقى به لمستوى أعلى".

مسلسل «ليالينا 80» بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى خلال فترة الثمانينيات.