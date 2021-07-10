أخبار مصرية

صور.. فودة لوزير الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحى عمل اجتماعى رائد ندعمه بقوة

0 نشر
كريم شعبان 2021-07-10 12:05 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أنه تم بحث الإعداد لافتتاح مسجد الروضة كواحد من أهم مساجد مدينة الطور على مساحة 1.800م بخلاف اللاند سكيب، وذلك خلال احتفالات الدولة المصرية بانتصار أكتوبر المجيد، وإنشاء مسجد جامع بمدينة نويبع وفرش مسجد الروضة بمدينة الطور.

صورة من اللقاء

كما تم بحث فتح باب النقل للأئمة الراغبين للعمل بمحافظة جنوب سيناء بالحوافز الإضافية المقررة للعاملين بجنوب سيناء 300%، مع توفير سكن للإمام، وذلك لدعم العمل بالمناطق البدوية بالمحافظة.

من جانبه وجه وزير الأوقاف الشكر لمحافظ جنوب سيناء على اهتمامه بكل ما يتصل بشئون الأئمة والمساجد بالمحافظة، ودعمه الشديد لمشروع صكوك أضاحى الأوقاف، حيث أشاد المحافظ بهذا المشروع وآلية عمله وتنظيمه، واصفًا إياه بأنه عمل اجتماعى رائد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. فودة لوزير الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحى عمل اجتماعى رائد ندعمه بقوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا