صور.. فودة لوزير الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحى عمل اجتماعى رائد ندعمه بقوة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أنه تم بحث الإعداد لافتتاح مسجد الروضة كواحد من أهم مساجد مدينة الطور على مساحة 1.800م بخلاف اللاند سكيب، وذلك خلال احتفالات الدولة المصرية بانتصار أكتوبر المجيد، وإنشاء مسجد جامع بمدينة نويبع وفرش مسجد الروضة بمدينة الطور.

كما تم بحث فتح باب النقل للأئمة الراغبين للعمل بمحافظة جنوب سيناء بالحوافز الإضافية المقررة للعاملين بجنوب سيناء 300%، مع توفير سكن للإمام، وذلك لدعم العمل بالمناطق البدوية بالمحافظة.

من جانبه وجه وزير الأوقاف الشكر لمحافظ جنوب سيناء على اهتمامه بكل ما يتصل بشئون الأئمة والمساجد بالمحافظة، ودعمه الشديد لمشروع صكوك أضاحى الأوقاف، حيث أشاد المحافظ بهذا المشروع وآلية عمله وتنظيمه، واصفًا إياه بأنه عمل اجتماعى رائد.