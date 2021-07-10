صور- ممنوع الإزعاج والزحام.. انطلاق ماراثون الثانوية العامة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ويؤدى 26 ألفا و99 طالبا للشعبة العلمية، اليوم، امتحان اللغة العربية، أمام 113 لجنة موزعة على الإدارات الثمانية بالإسكندرية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.

وتفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك للاطمئنان على عدم وجود أى معوقات، والتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأكد الشريف خلال الجولة التى رافقه خلالها الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

وأشار إلى أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وحملات مصادرة مكبرات الصوت لدى الباعة الجائلين لمنع إزعاج الطلاب.

وأكد المحافظ، تعقيم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، مشدد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم.