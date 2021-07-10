/639803/نسرين-طافش-المثيرة-للجدل-تعرف-على-أزماتها-مع-الإطلالات

اعتادت الفنانة نسرين طافش على إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فضلا عن تصدرها مؤشرات الأكثر بحثا عبر موقع جوجل الشهير، وذلك بسبب ظهورها بشكل مختلف ولافت للنظر خلال صورها التي تشاركها بشكل دائم مع الجمهور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يكشف أزمات نسرين طافش مع اطلالتها

تصدرت الفناة نسرين طافش مؤشرات بحث جوجل منذ ساعات قليلة بسبب صورة نشرتها لها عبر انستجرام من داخل طائرة وهي تردي الأبيض، معلقة عليها: “ الوجهة التالية” ما جعل الجميع يتسائل حول المكان التي من المقرر أن تذهب اليه، مشيدين بمظهرها الراقي اللافت للنظر، واتضح فيما بعد أنها ذاهبة الى احد البلاد الفرنسية تدعى كان.

نسرين طافش تثير الجدل بصورتها مع شقيقتها

وكانت قد أثارت طافش الجدل حول تشابهها الكبير بشقيقتها ياسمين بعدما نشرت صورة جمعتهما سويا تزامنا مع شائعات الغاء اقامتها الذهبية في دولة الامارات، وكشف المتابعين التشابه الكبير بينها وبين شقيقتها مشرين الى أن طافش من الممكن أن تكون قد تعرضت لأحدى عمليات التجميل، وعلقت طافش على الصورة قائلة: “ذاهبة إلى "مهرجان كان" بفرنسا لحضور فعاليات الدورة الـ74”.

نسرين طافش تثير غضب الجمهور بسبب ظهورها بملابس شبه عارية

شاركت نسرين طافش مؤخرا احدى صورها مع جمهورها ومتابعيها في احد عطلاتها الصيفية ظهرت من خلالها بملابس عارية أثارت غضب الجمهور، وظهرت طافش في الصورة مرتدية فستانا قصيرا كشف عن قدميها، ومطبوع عليه عباد الشمس، وهي تجلس على سرير تحت أشعة الشمس ويحلق في السماء فوقها طيور النورس.

وعلقت طافش على الصورة قائلة: “لا يوجد فرق كبير بين الشرق والغرب، الشمال والجنوب، فمهما كانت وجهتك، يجب ان تجعل الرحلة التي تقوم بها رحلة في داخلك، فاذا سافرت في داخلك، فسيكون بوسعك اجتياز العالم الشاسع وما وراءه”.

نسرين طافش تثير الجدل بسبب مسلسل المداح

الجدير بالذكر، أن طافش لم تكن تثير الجدل فقط بسبب اطلالتها الجريئة بل انتقده البعض بسبب تمثيلها لافتين إلى أن طافش لا تسطيع توظيف ملامح وتعبيرات وجهها بالشكل الصحيح في المواقف الحزينة والسعيد، فخلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "المداح" الذي عرض في رمضان المنقضي، تعرضت "رحاب" التي تجسدها الفنانة نسرين طافش لانهيار عصبي بعد وفاة والدها واتهام حبيبها "صابر" بأنه وراء مقتله وتنقل على إثره للمستشفى، ولكن لم تظهر علامات الإنهيار عليها فضلا وضعها مكياج كاملا، لذا لم تكن مقنعة بالشكل الكامل للجمهور.

وقال حمادة هلال خلال لقائه في برنامج "الراديو بيضحك" عبر إذاعة "الراديو 9090" إن نسرين طافش ممثلة جميلة، وقدمت تجربة جديدة واستفادات منها موضحا أن هناك حملة هجوم "مسلطة" عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هناك فنانات ظهرن بمكياج بعد تعرضهن لحادث أو حالات إغماء في بعض المشاهد لكن الجمهور لم يتحدث عنهن كما تحدث عن نسرين بشكل مبالغ فيه.

ومسلسل "المداح" من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، دنيا عبد العزيز، جمال عبد الناصر، محسن منصور، عمرو رمزي وتامر شلتوت، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.