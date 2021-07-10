رسميا.. برشلونة يتخلى عن لاعب خط وسط الفريق لخيتافي

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أعلن نادي برشلونة اليوم اليوم السبت، رحيل كارليس ألينيا لاعب خط وسط الفريق، إلى فريق خيتافي الإسباني، وذلك بعد توصل إداراة الفريقين لاتفاق موحد بخصوص إنتقال كارليس ألينيا من الفريق الكتالوني إلى نادي خيتافي، ويعرض دوت الخليج تفاصيل انتقال كارليس ألينيا إلى فريق خيتافي:

برشلون يعلن عن رحيل كارليس ألينيا

نشر الموقع الرسمي لفريق برشلونة عبر صفحته الرسميىة على مواقع التواصل الإجتماعيعبر "توتير"، انتقال كارليس ألينيا لاعب خط وسط الفريق الكتالوني، إلى فريق خيتافي، وكتب نادي برشلونة على حسابه على تويتر"اتفقنا مع نادي خيتافي لانتقال كارليس ألينا".

وأصدر مسئولو نادي برشلونة بيانا بخصوص انتقال كارليس ألينيا إلى صفوف فريق خيتافي، وجاء في البيان"يحتفظ فريق برشلونة بنسبة 50٪ من البيع المستقبلي لكارليس ألينيا وخيار إعادة الشراء والحق فى تجربة أى عرض يتلقاه اللاعب".

وتابع البيان :"يعلن نادي برشلونة بشكل رسمي، امتنانه لكارليس ألينيا بسبب التزامه وتفانيه مع الفريق ويتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل".

مسيرة كارليس الينيا مع فريق برشلونة

شارك كارليس ألينيا لاعب خط وسط فريق برشلونة، 43 مباراة مع الفريق الأول للبلوجرانا، واستطاع كارليس ألينيا خلالهما تسجيل 3 أهداف.

ظهر كارليس ألينيا مع الفريق الكتالوني أول مرة في عام 2016، عندما التقى فريق برشلون مع فريق هرقل، ضمن منافسات بطولة كأس الملك، وتمكن كارليس الينيا من تسجيل هدف الفوز لفريق برشلونة.

برشلونة يعلن عن خامس صفقاته

يذكر أن فريق برشلونة أعلن أمس الجمعة، عن انضمام يوسف دمير إلى صفوف الفريق الكتالوني، لتكون بذلك تلك الصفقة هي الخامسة للفريق الكتالوني هذا الموسم، حيث قرر خوان لابورتا منذ توليه رئاسة مجلس إداراة فريق برشلونة، دعم صفوف الفريق من خلال التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين، حيث تعاقد الفريق الكتالوني منذ تولي لابورتا رئاسة الإداراة 5 لاعبين، كان أخرهم يوسف دمير.

وفي السياق ذاته، قررت إداراة برشلونة برئاسة خوان لابورتا رئيس مجلس إداراة الفريق، التخلي عن ثنائي الفريق الفريق صامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش مجانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، من أجل توفير رواتبهم للمساهمة في تجميع القيمة المالية للدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.