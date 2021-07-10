/639799/غرفة-متابعة-امتحانات-الثانوية-ضبط-الطالب-ناشر-صور-إمتحان-العربي

أكدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة 2021 بوزارة التربية والتعليم، أنه تم ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية، وإرسال الصور على جروبات الغش على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن الطالب المضبوط يؤدى الامتحان فى إحدى لجان محافظة الغربية.

دوت الخليج يرصد واقعة ضبط الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة العربية الثانوية العامة وأشارت الغرفة إلى أنها تتابع جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 بـ كاميرات المراقبة “بالصوت والصورة”، مضيفة:” ستكشف الكاميرات أى محاولات غش للتعامل معها فورا بالقانون”. جدير بالذكر أن جروبات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" قد شهدت منذ قليل تداولا لصور قيل إنها تخص بعض أسئلة وإجابات امتحان مادة اللغة العربية التي يؤديها الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

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