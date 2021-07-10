أحداث رياضية تنتظرك اليوم السبت:الأهلي يجري مسحة طبية ..شريف إكرامى يحتفل بعيد ميلاده الـ38..موعد مباراة منتخب اليد أمام البرازيل

/639791/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-السبتالأهلي-يجري-مسحة-طبية-شريف-إكرامى-يحتفل-بعيد-ميلاده-الـ38موعد-مباراة-منتخب-اليد-أمام-البرازيل

تشهد الساحة الرياضية اليوم العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك اليوم موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل.

الأهلي

يجري فريق النادي الأهلي مسحة طبية عصر اليوم السبت، استعداداً لمباراة المارد الأحمر في المغرب لخوض نهائي أفريقيا أمام كازير تشيفز الجنوب أفريقي

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الأهلي لمسحة طبية كأحدى الإجراءات الاحترازية قبل النهائي الأفريقي للكشف عن فيروس كورونا

منتخب مصر لكرة اليد

تقام مباراة منتخب مصر لكرة اليد الأول نظيره البرازيلى اليوم السبت، فى إطار أولى مواجهاته فى بطولة ألمانيا الدولية الودية التى يشارك فيها الفراعنة، استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021

وتوجه منتخب اليد من فرنسا إلى ألمانيا أمس الجمعة بعد إنهاء معسكره وملاقاة المنتخب الفرنسى وديا

الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة المقاصة

يختتم فريق الكرة بالأهلي تدريباته مساء اليوم ،السبت، استعداداته لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الخامسة عصر غداً الأحد على استاد السويس الجديد فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأحد أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدورري الممتاز، علي استاد السويس.

فيما يتدرب المارد الأحمر في ملعب التتش ثم يتجه إلى السويس بها تمهيداً لخوض المباراة المرتقبة والتي يتطلع الأهلي للفوز فيها من أجل مواصلة الانتصارات المحلية قبل السفر إلى المغرب الثلاثاء المقبل لخوض نهائي أفريقيا يوم 17 يوليو الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا

منتخب مصر الألمبي

منحت اللجنة الأولمبية المصرية، الثنائى محمد الشناوى ومحمود الونش لاعبا الأهلى والزمالك والمنتخب الأولمبى حرية الحصول على لقاح كورونا قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد أو عدمه، وأوضح مسئولو اللجنة الأولمبية أن الحصول على اللقاح ليس إجباريا فى

شريف إكرامي يحتفل بعيد ميلاده

يحتفل شريف إكرامي حارس مرمى النادي الاهلي سابقا وفريق بيراميدز حاليا، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ 38، ويعد شريف إكرامي أحد أبرز من حرسوا عرين الأهلي خلال القرن الحالي

ولد شريف إكرامي يوم 10 يوليو سنة 1983، ونشأ في أسرة كروية خالصة، وورث من والده إكرامي الشحات أوصول حرسة المرمى، حيث يعد إكرامي الشحات أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ النادي الأهلي ومنتخب مصر

بدأ شريف إكرامي مسيرته الكروية في قطاع ناشئين النادي الأهلي، وتألق في تلك الفترة، وكان أكثر البارزين في جبله في ذلك الوقت، فقام مجلس إداراة المارد الأحمر عام 2004، بتصعيده إلى الفريق الأول بالنادي، وشارك مع الفريق الأول في موسم 2004/2005، ثم قرر الإحتراف في الأندية الأوربية، وسافر إلى تركيا، وانضم إلى صفوف فريق أنقرة سنة 2008، ولعب في لصفوف فريق أنقرة لمدة عام