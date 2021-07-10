أفضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة

يبحث الكثيرون عن أفضل الأدعية المحببة فى العشر الاوئل من شهر ذى الحجة الهجري من كل عام ، ويعد غدا الأحد الموافق 11\7\2021 ،وتعد أيام العشر الاوخر من ذي الحجة فرصة لاغتنام فضل العشر الأخر من ذي الحجة ، فتجعل من هذه العشر فرصة وطوق للنجاة، وقد أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى طريقة اغتنام فضل العشر من ذي الحجة باتباع هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وترديد دعاء العشر من ذي الحجة والحرص على الطاعات والعبادات والإكثار من العمل الصالح خلال هذه الأيام المباركة، لاغتنام فضلها .

افضل الأدعية فى العشر الآوخر من ذى الحجة

وحث رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على اغتنام العشر الأول من ذي الحجة، وذلك بترديد دعاء العشر من ذي حجة ، فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شهر ذي الحجة ، باغتنام فضائل هذه الأيام المباركة والفوز بالنفحات والرحمات الربانية فيها، وذلك بالتوبة الإكثار من الذكر ودعاء العشر من ذي حجة والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه.

دعاء العشر الأوخر من ذي الحجه

دعاء العشر من ذي الحجة يأتي كأحد وصايا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فقد حثنا على المداومة والحرص على الدعاء في هذه الأيام الطيبة التي نعيشها الآن –العشر الأول من شهر ذي الحجة- بإثنين وثلاثين كلمة، وهي: «لاَ إله إلاَّ اللَّه وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، اللَّه أَكْبَرُ كَبِيرًا، والحمْدُ للَّهِ كَثيرًا، وسُبْحانَ اللَّه ربِّ العالمِينَ، وَلاَ حوْل وَلا قُوَّةَ إلاَّ باللَّهِ العَزيز الحكيمِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وارْحمني، واهْدِني، وارْزُقْني».

دعاء العشر من ذي الحجة

فيما ورد في صحيح مسلم، عَنْ سعْدِ بنِ أَبي وقَّاصٍ -رضي الله تعالى عنه- قَالَ: جاءَ أَعْرَابي إِلى رسُولِ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- فقالَ: «علِّمْني كَلامًا أَقُولُهُ، قالَ: قُل لاَ إله إلاَّ اللَّه وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، اللَّه أَكْبَرُ كَبِيرًا، والحمْدُ للَّهِ كَثيرًا، وسُبْحانَ اللَّه ربِّ العالمِينَ، وَلاَ حوْل وَلا قُوَّةَ إلاَّ باللَّهِ العَزيز الحكيمِ، قَالَ: فَهؤلاء لِرَبِّي، فَما لِي؟ قَالَ: قُل: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وارْحمني، واهْدِني، وارْزُقْني».