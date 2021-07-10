/639792/محافظ-القاهرة-ووزير-التنمية-يتفقدان-امتحانات-الثانوية-العامة

يتفقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، اليوم السبت 10 يوليو 2021، بدء امتحانات الثانوية العامة بالعاصمة وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمصر الجديدة، برفقة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومن المقرر ان يعقبها تفقد مدرسة عابدين الثانوية بنات بـ ٤٧ شارع نوبار حى عابدين.

دوت الخليجيرصد في السطور التالية تفاصيل تفقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بدء امتحانات الثانوية بالعاصمة وقال عبد العال، إن العاصمة أنهت استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة وتم تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات. https://fb.watch/6F1YBIuGU1/ وأوضح عبد العال أنه حريص على ضمان انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات. وأضاف محافظ القاهرة أن جميع اللجان التي ستجرى بها الامتحانات تم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا.

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