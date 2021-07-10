وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان بدء أعمال امتحانات للثانوية العامة بمدارس...

شعراوي : الحكومة اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لخروج ماراثون الثانوية عَلِي أفضل صورة والجميع في أعلي درجات الجاهزية

شعراوي نطالب أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان للحفاظ علي سلامة أبنائهم والمراقبين

عبدالعال يدعو أولياء الأمور لعدم التواجد أمام اللجان ويؤكد أن الدولة وفرت كافة الاجراءات الاحترازية من أجل سلامة الطلاب

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح اليوم بدء أعمال امتحانات الثانوية العامة، بمدرستي الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمصر الجديدة ، و عابدين الثانوية بنات بشارع نوبار بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

ووصل شعراوي وعبدالعال لمقر مدرسة الشهيد مصطفي عميرة حيث كان الطلاب قد بدأوا في التوافد على مقر الامتحانات ، ووجه الوزير والمحافظ التحية للطلاب المصطفين للدخول إلى المدرسة متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء الامتحانات.

وحرص وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة علي متابعة عملية دخول الطلاب للمدرسة، مروراً ببوابات التعقيم، ثم تسليمهم الكمامات ، وطالبهم بالالتزام بالعلامات الارشادية لعملية الدخول لمنع التزاحم.

كما تفقد شعراوي وعبدالعال بعض لجان الامتحان داخل المدرسة ، حيث اطمأن على تطبيق الاجراءات الاحترازية فيما يخص التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.

كما قام الوزير والمحافظ بمتابعة سير العمل بغرف الكشف داخل المدرسة والمخصصة لفحص الحالات التى تعانى من أية أعراض، من جانب طبيب متخصص.

حيث استمع شعراوي وعبدالعال إلي شرح من الفرق الطبية الموجود باللجان لطرق متابعة الحالات الصحية للطلاب والمرور علي اللجان بصورة مستمرة لقياس درجات الحرارة لاي طالب أو طالبة تظهر عليه علامات التعب .

وخلال زيارته للمدرسة طالب وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أولياء الأمور الذين جاءوا مع أبناءهم إلي مقر المدرسة بعدم التزاحم أمام اللجان حفاظاً علي سلامتهم ، وتجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة أبنائهم والعاملين بالمنظومة التعليمية خاصة وأن الدولة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لخروج ماراثون امتحانات الثانوية عَلِي أفضل صورة والجميع في أعلي درجات الجاهزية .

وأشاد شعراوي بالإجراءات الطبية والتنظيمية باللجان التي قام بزيارتها والتنسيق الذي يتم بين محافظ القاهرة وكافة الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية بالامتحانات وعلي رأسها مديرية الصحة ومديرية الأمن .

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنه يجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان.

وأضاف المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات حيث أن جميع اللجان التى ستجرى بها الإمتحانات تم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا ، بالإضافة إلى وجود مرواح بكل اللجان تعمل بكفاءة وتوافر المياه الباردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام ٩٣٠٩٣ طالب وطالبة منهم ٨٤٢٧٧ انتظام و٨٨١٦ طالب وطالبة منازل وعائدين من الخارج ، مضيفا أنه تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالب إلى 14 طالب أو أقل فى اللجنة الواحدة حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب الأمر الذى أدى الى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة إلى٢٩٣ لجنة .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب والتأكد من نظافتها من الداخل والمحيط الخارجي لها ، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم .

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستى لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الإمتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقار .

وأكد المحافظ بأنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات تجنباَ لحدوث تكدسات مرورية ، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة

وأكد محافظ القاهرة أنه تم توفير مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان .

وعقب ذلك تفقد شعراوي وعبدالعال مدرسة عابدين الثانوية بنات بشارع نوبار حيث تم الاطمئنان علي كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات وتوافر كافة المستلزمات الخاصة باللجان .

وفي السياق ذاته أكد اللواء محمود شعراوي ان الوزارة اتخذت عدداً من الاجراءات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام الماضية ، حيث تم رفع درجة الاستعداد في غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وفتح غرفة العمليات بالمحافظات والأحياء والمراكز والمدن ، لافتاً الي انه تم توجيه المحافظات بضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من الاصابة بفيروس كورونا ، وكذا متابعة عمليات التعقيم والتطهير للجان واستراحات المراقبين وتقديم الارشادات الصحية اللازمة التي تحمي ابنائنا الطلاب .

وأضاف وزير التنمية المخلية إنه تم أيضاً التنبيه علي ضرورة تأمين استمرارية التيار الكهربائي وتوفير مولدات احتياطية في حالة انقطاع التيار ، وتأمين توافر المياه لجميع لجان الامتحانات واستراحات المراقبين وتوفير طبيب لكل لجنة وتوفير الادوية اللازمة للحالات الطارئة وتوفير سيارات اسعاف بالقرب من اللجان لتغطية أكثر من لجنة في حالة الطوارئ .

وقال الوزير أن جميع المحافظات أكدت خلال اليومين الماضيين علي الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بلجان امتحانات الثانوية العامة،بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، لضمان انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات ، ودعم اللجان بكافة المستلزمات اللازمة خاصة فيما يتعلق بالإضاءة والتهوية المناسبة ووسائل الراحة.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ومنع الإشغالات بمحيط مقار لجان الامتحانات و المتابعة المستمرة طوال أيام الامتحانات لضمان نظافة محيط اللجان بشكل دائم، مع التواصل الدائم مع غرفة عمليات الوزارة للتعامل مع أية مستجدات .