رئيس جامعة القاهرة: مجلة (JAR) للأبحاث المتقدمة تحصل على أعلى معامل تأثير...

د. الخشت: المجلة تتصدر المجلات المصرية والإقليمية وفقًا لإحصائيات "ويب ساينس" و "كلاريفيت".. والسابعة عالميًا من بين 110 مجلة وفق "سايت سكور"

د. الخشت: مجلة جامعة القاهرة أصبحت واحدة من المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس وسيماجو

تحكيم الأبحاث والمقالات يتم وفقًا لحداثة فكرة البحث وما يقدمه من جديد .. ونسبة رفض الأبحاث بلغت 93%

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول مجلة علوم الأبحاث التطبيقية (JAR) التي تصدرها الجامعة على معامل تأثير 10.4 طبقا لنتائج ويب ساينس (Web of science)، مشيرًا إلى أن هذا هو أعلى معامل تأثير تحصل عليه مجلة علمية عربية في العلوم التطبيقية في الشرق الأوسط، بما يؤكد أن المجلة أصبحت في مركز متقدم عالميًا.

وقال الدكتور الخشت، إن مجلة (JAR) تتصدر أيضًا المجلات العلمية المصرية والإقليمية طبقًا للتقرير الذى نشرته أعلى مؤسسة دولية كلاريفيت (Clarivate) والتي تعمل على تقييم المجلات العلمية الراقية بالعالم، مؤكدًا أن المجلة تتقدم بشكل كبير خلال السنوات الماضية حيث حصلت على معامل تأثير 6,992 بعام 2019 وذلك بتطور ملحوظ عن الأعوام السابقة حيث كانت 5,045 بعام 2018 ومقدار 4,327 بعام 2017، وقد حصدت هذه النتائج الراقية عالميًا لأول مرة منذ صدورها عام 2010.

وأضاف الدكتور الخشت، أن مجلة جامعة القاهرة أصبحت واحدة من المجلات المبوبة فى أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس وسيماجو Scopus و Scimagojr وترتقى بصورة سنوية كافة مؤشرات النشر بها والاستشهادات ببحوثها دوليًا، موضحًا أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشر العلمي الدولي والارتقاء بمجلات الجامعة الدولية والتي تساهم في توفير النشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس والتقدم في كافة التصنيفات الدولية.

وأشاد الدكتور عبد الرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بهيئة التحرير بالمجلة على الجهود المبذولة للارتقاء بالمحتوى العلمي المنشور والذي يعد جزءًا أساسيًا في الاستشهاد الدولي بالبحوث العلمية المنشورة، والتي ساهمت في احتلال المجلة المركز السابع عالميًا من بين 110 مجلة علمية دولية وفقًا لآخر ترتيب احصائيات Cite Score.

من جانبه قال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس تحرير المجلة، أن هيئة التحرير تراعي معايير النشر الدولي في اختيار وتحكيم الأبحاث والمقالات التي تنشر بها، حيث يتم التأكد من مدى حداثة فكرة البحث وما إذا كان يقدم جديدًا في مجاله، مشيرًا إلى أن معدل رفض الأبحاث غير الجيدة والمقدمة للمجلة بلغ نحو 93% وهو ما يعني أن المجلة تختار صفوة البحوث المقدمة.

جدير بالذكر أن المجلة نشرت مقالات مرجعية للعديد من العلماء الأجلاء مثل الدكتور مصطفي السيد العالم المصري، والدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، والدكتور مصطفى الشاهد، كما أن المجلة حققت عددًا من الإنجازات في مجال البحث العلمي محليًا ودوليًا حيث تم فهرسة المجلة في العديد من قواعد البيانات العالمية مثل Scopus و Clarivate, PubMed.

وتصدر المجلة في ثماني مجلدات سنويًا (يناير، مارس، مايو، يوليو، سبتمبر، نوفمبر)، ويتولى رئاسة التحرير الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، ويشغل الدكتور محمد علي فرج الأستاذ بكلية الصيدلة منصب مدير تحرير المجلة، كما تشغل الدكتورة هالة علي منصب مساعد لرئيس تحرير المجلة وهي أول مدير لتحرير المجلة، وأيضا الدكتورة شروق الشناوي مساعد مدير تحرير المجلة، والدكتورة مروة أحمد فؤاد الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة، ويضم مكتب التحرير الدكتورة شروق الشناوي، كما تضم هيئة التحرير نخبة من أساتذة جامعة القاهرة مثل الدكتور رشاد برسوم والدكتور أحمد سليمان والدكتورة أميمة الجزايرلي والدكتور محمد عبد الحارث وغيرهم من علماء جامعة القاهرة الأجلاء.

ومن المعروف أن مجلة الأبحاث المتقدمة هي مجلة متخصصة في مجالي العلوم الطبيعية والتطبيقية، وصدر العدد الأول منها في عام 2010 بالتعاون مع الناشر الدولي Elsevier تحت رئاسة الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الأسبق، وتهدف المجلة إلى نشر الأبحاث العلمية والمقالات المرجعية في العديد من التخصصات بما في ذلك: العلوم، الطب، الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، الصيدلة وعلم الدواء، طب الأسنان، العلاج الطبيعي والزراعة. وقد حققت المجلة طفرات في عهد الدكتور محمد الخشت نظرًا للسياسات المتبعة والتي أدت للتقدم الكبير في البحث العلمي بجامعة القاهرة وتوفير دعم كبير للأبحاث العلمية.

وعلى جانب آخر، تميز كذلك أداء مجلة المعلوماتية المصرية Egyptian Informatics Journal التي تصدرها جامعة القاهرة فأصبح لها معامل تأثير 3,943 بعام 2020 مقابل 3,119 بعام 2019 بزيادة بمقدا 27% ، وكانت بعام 2018 هو 2,306، طبقًا لـ (Clarivate Impact Factor IF).