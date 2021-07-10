وزير التنمية ومحافظ القاهرة يتابعان امتحانات الثانوية فى لجان مصر الجديدة

جدة - نرمين السيد - تابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية فى أول أيام الامتحانات.





وأكدت وزارة التربية والتعليم على حضور الطلاب قبل انطلاق الامتحان بـ 60 دقيقة، ومن يتأخر من الطلاب عن موعد الامتحان سوف يحتسب التأخير من الوقت المخصص للإجابة ويتحمل الطالب مسؤوليته.

ورفعت مديريات التربية والتعليم فى المحافظات حالة الطوارئ، لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، وعقد المحافظون اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات للامتحانات، بحضور الأجهزة التنفيذية لتذليل العقبات أمام الطلاب خلال الامتحان، حيث تم التأكد من أن المدارس واللجان جاهزة لاستقبال الطلاب، حيث تم توفير كافة المستلزمات الطبية من مطهرات وكمامات لتأمين الطلاب ضد كورونا، إضافة إلى الأدوات الفنية لمكافحة الغش، منها توفير عصا إلكترونية فى اللجان لتأمين الطلاب قبل دخولهم وتفتيشهم بشكل كامل لمنع دخول أى وسائل إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تجهيز 770 استراحة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز الاستراحات للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية، وفرشها وتزويدها بكافة وسائل المعيشة، وتم التنبيه على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير الاستراحات الملاحظين بصفة مستمرة وتوفير المطهرات.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم اختبار التابلت قبل الامتحان للتأكد من سلامتها فنيا وعدم العبث بها ويتم سحب التابلت فى حالة وجود أى تطبيقات أو لوجودها خارج المنظومة المؤمنة، كما يقوم الطالب بتظليل إجابته بالقلم الرصاص فى "البابل شيت" ثم يؤكد الإجابة بالقلم الجاف أسود أو أزرق مع كتابة الاسم وكود الامتحان ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح، وفى حالة تلف ورقة البابل شيت لأى سبب يستطيع الطالب استبداله وقت الامتحان.