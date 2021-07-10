وزيرة الهجرة: أزمة العالقين عكست عمق العلاقات الراسخة بين مصر والإمارات

جدة - نرمين السيد - أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن عميق شكرها وتقديرها لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، لما قدمته حكومة دبى من احتواء وتدخل سريع للمساعدة فى حل موقف المصريين العالقين بالإمارات "دولة ترانزيت"، بسبب عدم قدرتهم على السفر للمملكة العربية السعودية، على خلفية قرار المملكة بعدم الوفود إليها باستثناء المواطنين السعوديين، كإجراء احترازى لمواجهة جائحة كورونا.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وفقا لبيان صحفى، إن ما شهدته الأيام القليلة الماضية من تنسيق وتعاون بين الحكومة المصرية وحكومة دبى بشأن المصريين العالقين هناك، هو امتداد لعمق العلاقات الأخوية الراسخة التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، حيث تم التنسيق لعودة المصريين العالقين بالإمارات والمسافرين عبر شركات الطيران الإماراتى "الإمارات، فلاى دبى، العربية"، وتم إلغاء الغرامات الخاصة بتعديل موعد تذاكر الطيران الخاصة بهم لتيسير عودتهم لأرض الوطن، بالإضافة إلى إصدارهم توجيهات بتوفير الحجز للمصريين العالقين فى ظل الزحام الحالى بسبب إجازات عيد الاضحى المبارك.

وأعلنت وزيرة الهجرة أنه بداية من يوم الخميس الماضى الموافق 8 يوليو الجارى، أصبح هناك جسر جوى لعودة الراغبين من المصريين العالقين بدولة الإمارات إلى أرض الوطن، لافتة إلى استمرار التنسيق مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى حتى الانتهاء من عودة الراغبين من المصريين العالقين.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه على المصريين العالقين المسافرين عبر الشركات الإماراتية بشكل فردى ولم يقوموا بالحجز عن طريق الشركات السياحة، ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة وتوضيح رقم التذكرة الخاصة بهم، واسم شركة الطيران المسافرين عبر الخطوط الخاصة بها، عبر الرابط من هنا

وناشدت الوزيرة المواطنين المصريين العالقين بالإمارات، الالتزام بقوانين البلد المضيف، فى أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها وفى ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة الفتح والعودة للمملكة، وذلك من أجل حمايتهم وحرصا على عدم تعرضهم للمسائلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أى شخص.