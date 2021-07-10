/639785/انتشار-أمنى-مكثف-لتأمين-ماراثون-امتحانات-الثانوية-العامة-بالعاصمة

تشهد مدارس لجان الثانوية داخل العاصمة، انتشارًا أمنيًّا مكثفًا، للأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، ووجود رجال قسم مكافحة التحرش وجرائم العنف ضد المرأة بالمديرية بمحيط مدارس الفتيات والمدارس المشتركة لمواجهة حالات التحرش .

تحيا مصريرصد في السطور التالية تفاصيل الانتشار الأمني للأجهزة الأمنية بالقاهرة

وشدد اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، على ضرورة توخى الحذر والحيطة أثناء عملية التأمين، مؤكدا على ضرورة التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون، ومنع تجمع أولياء الأمور أو أى تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس " كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان . وتمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات القاهرة، وسط انتشار رجال المرور لتسيير حركة السيارات وتسهيل تواجد الطلاب للجان. كما كلف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء عمرو البيلي مدير المرور بالقاهرة بالتنبيه على ضباط و أفراد المرور برفع كافة السيارات المتوقفة انتظار خاطئ أمام المدارس. كما قام اللواء نبيل سليم بتخصيص سيارات شرطة تابعة لشرطة النجدة و الأقسام الجغرافية لمداومة المرور على مجمعات المدارس و الارتكاز أمام المدارس بهدف أشعار المواطن بالطمأنينة علي أولادهم .

طلاب الثانوية العامة

ووصل عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة إلى 649 ألفًا و387 طالبًا وطالبة، منهم 292 ألفًا و852 طالبًا وطالبة فى شعبة العلمى علوم و100 ألف و169 فى شعبة الرياضيات و256 ألفًا و366 طالبًا وطالبة فى الشعبة الأدبية، وعدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189 لجنة، منهم 1794 إلكترونية و395 ورقية.

وأكدت وزاة التربية والتعليم على الملاحظين بعدم اصطحاب صحف أو مجلات أو كتب داخل اللجنة أو اصطحاب التليفونات المحمولة أثناء تواجدهم باللجنة أو أى وسائل أخرى يشتبه فيها بأنها تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو التسريب كما يحظر التدخين داخل اللجنة، كما أنه يجب على الملاحظ التأكد من عدم اصطحاب الطالب للتليفون المحمول، أو أى وسيلة حديثة تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو تسريب الامتحان مثل سماعات البلوتوث، تحذير الطلاب بأسلوب هادئ بعدم الغش وعواقبة مع ضرورة توقيع الطالب على ورقة البابل شيت والبيانات الخاصة بكراسة الأسئلة وورقة الإجابة.