وسط ترقب شديد.. أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ينتظرون أبنائهم أمام اللجان«صور»

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وسط ترقب خروج ابنائهم من الامتحانات .. شهدت مدارس الثانوية العامة تجمع العشرات من أولياء أمور طلاب شهادة الثانوية العامة صباح اليوم السبت.

دوت الخليج

رسالة طمأنة من وزير التعليم

هذا وبعث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة طمأنة جديدة عبر جروب غرفة عمليات الثانوية العامة 2021 عبر تطبيق واتس اب قبل ساعة من انطلاق اول امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وقال وزير التعليم في رسالته : باذن الله تكون بداية جميلة لامتحانات هادئة وناجحة بفضل تكاتف الجميع.

حقيقة تسريب الإمتحانات

هذا وأكدت كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا بشأن تسريب امتحان اللغة العربية المقرر توزيعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في تمام العاشرة من صباح اليوم.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لا مجال نهائيا لـ تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021، لأنها مؤمنة تأمينا كاملا من جانب الجهات السيادية في الدولة من أول طباعتها وحتى وصولها وتوزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة على اللجان.

كما طالبت ، بعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من شائعات طوال فترة امتحانات الثانوية العامة ، مؤكدةً ان هدف مثيري الشائعات اثارة البلبلة والتوتر في نفوس طلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.