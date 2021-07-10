الأرصاد تتوقع حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 10-7-2021، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة ليلا رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وأوضحت الأرصاد ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2 : 4) درجات، مع وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة اليوم وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 36 24 الإسكندرية 30 23 وادى النطرون 35 23 طنطا 34 24 شبين الكوم 35 24 دمنهور 33 24 بلطيم 32 24 مطروح 30 22 السلوم 31 22 سيوة 36 22 بورسعيد 32 24 دمياط 32 24 الزقازيق 36 24 المنصورة 35 24 الإسماعيلية 38 23 السويس 37 25 العريش 33 24 رفح 32 23 رأس سدر 37 24 نخل 37 19 نويبع 38 27 طابا 36 23 كاترين 32 18 الطور 35 25 شرم الشيخ 40 28 الغردقة 39 27 مرسى علم 37 28 الفيوم 37 24

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