انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع مفاجئ في أسعار بورصة الدواجن اليوم 10 يوليو وسعر الفراخ والكتاكيت والبيض والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 10 يوليو 2021، وذلك عقب التغيرات التي وقعت بالاسعار اليوم، وسوف تشتمل السطور التالية على سعر الفراخ اليوم وسعر الكتكوت الأبيض اليوم، وكذلك أسعار الكتاكيت بشكل عام وأسعار البيض في البورصة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم وسعر الفراخ وأسعار الكتكوت الأبيض

وجاء سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية وفق ما يلي

أولاً سعر الفراخ اليوم السبت 10 يوليو في بورصة الدواجن

سعر الفراخ البيضاء 28 جنيه .

سعر الفراخ الأمهات متوسط 41 جنيه للكيلو، وسجلت 43 جنيه ببورصة السقا.

سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه.

ثانياً: سعر الكتكوت الابيض اليوم “شركات”

كتكوت شركة العناني 7 جنيه.

الفيروز 5 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن سجل 5.25 جنيه.

أمات 6 جنيه

شركة الوادي سجل 6.25 جنيه.

الكيان 4.5 جنيه

شركة الوطنية 7 جنيه.

شركة المراعي 4.5 جنيه.

سيد زكريا 6 جنيه.

شركة رواد النيل 4 جنيه.

ثالثاً: سعر البيض اليوم في بورصة البيض

البيض الابيض 40.5 جنيه.

البيض الأحمر 43.5 جنيه.

البيض البلدي 45 جنيه

رابعاً: أسعار باقي أنواع الكتاكيت اليوم في بورصة الكتاكيت

الكتكوت الساسو: 2.5 جنيه.

الكتكوت البلدي: 2.5 جنيه.

الكتكوت الهجين: 2.5 جنيه.

الكتكوت الفيومي: 2.5 جنيه.

كتكوت البط المولر: 9.5 جنيه.

كتكوت البط المسكوفي: 9 جنيه.

سمان عمر 15 يوم: 3.25 جنيه.