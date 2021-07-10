جدة - نرمين السيد - وحول المتحور دلتا، قالت الوزيرة فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج "الحكاية"، إن كل التحاليل التى تتم للمصابين تنفى اكتشاف هذا المتحور فى مصر حتى الآن، مشيرة إلى أنه دخل إلى أكثر من 100 دولة فى العالم.
وقالت إن مصر تدعم القطاع الصحى فى تونس وكانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتجهيز 31 طنًا من الأدوية للأشقاء فى تونس؛ من أجل عبور المرحلة الحالية والأزمة التى يشهدها الأشقاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة تنفى وجود متحور دلتا فى مصر : الوضع الصحى آمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.