وزيرة الصحة تنفى وجود متحور دلتا فى مصر : الوضع الصحى آمن

جدة - نرمين السيد - وحول المتحور دلتا، قالت الوزيرة فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج "الحكاية"، إن كل التحاليل التى تتم للمصابين تنفى اكتشاف هذا المتحور فى مصر حتى الآن، مشيرة إلى أنه دخل إلى أكثر من 100 دولة فى العالم.

وقالت إن مصر تدعم القطاع الصحى فى تونس وكانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتجهيز 31 طنًا من الأدوية للأشقاء فى تونس؛ من أجل عبور المرحلة الحالية والأزمة التى يشهدها الأشقاء.