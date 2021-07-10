/639763/الأهلي-يوجه-ضربة-قوية-لجماهير-الزمالك-ويعلن-اتمام-التعاقد-مع-أوجستي

وجه النادي الأهلي ضربة قوية لجماهير الفارس الأبيض بعد انهاء الاتفاق مع مدرب الزمالك السابق والذي رفض الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

الأهلي يعلن التعاقد رسميا مع مدرب الزمالك

وكشف النادي الأهلي عن اتمام التعاقد مع أوجستي مدرب فريق السلة السابق بالقلعة البيضاء بعد أن رفض الأخير الاستمرار داخل جدران ميت عقبة لعدم توافر مقومات النجاح وطموحات المدرب الإسباني.

ويرصد دوت الخليج تصريحات المدرب الإسباني بعد الرحيل عن الزمالك:

:”أنه لم يتلقي أي عروض أوروبيا حتي الأن، وانه سيوافق حتي العمل كمساعد للمدير الفني في الأندية الكبيرة”.

وتابع:” عودته للزمالك مخاطرة لأن ثلاث لاعبيين لم يتواجدون في الموسم الجديد، بجانب أن اللائحة للاتحاد المصري لكرة السله تمنع الاستعانة باكثر من لاعب، وهو مايوقف طموح الزمالك لحصد البطولات في الفترة القادمة، ولتحقيق المزيد من البطولات المحلية والقارية”.

أوجستي يعلن الرحيل عن الزمالك

وأضاف المدرب الاسباني، علي الرغم من العروض التي تلقاه من الزمالك اكثرر مما تتوقع، ولكن لم يتمكن من الموافقة للأسابا الذي أوضحها.

وواصل أوجستي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "في هذا اليوم أعلن قراري بعدم تمديد تعاقدي مع الزمالك".

وأضاف "كان موسم كابوسا ولكنه انتهى بأفضل طريقة ممكنة، سوف أحتفظ بالذكريات الرائعة".

واختتم:”ويشكر ادارة النادي بقيادة حسين لبيب والجهاز الفني المعاون له واللاعبين على إلتزامهم وتركيزهم على أهدافهم المشتركة والنجاح فيها ويشكر جمهور الزمالك على حبهم ودعمهم .

يأتي هذا التعاقد في ظل حرص مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب على دعم كافة الفرق الرياضية بالقلعة الحمراء وذلك بعد أن تثب المدرب المصري أنه غير قادر على تولي تدريب المارد الأحمر.