إنفوجراف .. كيفية الحصول على المعاش بالتليفون المحمول

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة للتحول الرقمى والتيسير على المواطنين.

وحددت الوزارة عدة خطوات للحصول على المعاش من خلال المحمول، أهمها التوجه إلى أحد فروع شركة المحمول المسجل فيها رقم الشخص وتقديم طلب للحصول على الخدمة.

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