نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر يوليو 2021، يمكنكم الآن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي المقدم من وزارة ‏التضامن الاجتماعي المصرية، برعاية رئيس الجمهورية السيد/ عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى صرف معاشات للفقراء ‏المستحقين في مصر، للتغلب على غلاء المعيشة وزيادة المصروفات، وذلك عن طريق الذي سنقدمه لكم في هذا المقال مرفقا بطريقة ‏الاستعلام‎.‎

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر يوليو 2021‏

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر بيانا، بإمكانية الاستعلام للمستحقين في برنامج تكافل وكرامة الموضوع من قبل ‏الحكومة، عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كما أقرت الوزارة بزيادة عدد الطلبة المستفيدين من الدعم في الفترة ‏المقبلة، بإضافة ما يزيد عن 10 آلاف طالب وطالبة، وأن البرنامج الموضوع يخص كل أبناء الشعب المصري المحتاجين، الذين ‏تنطبق عليهم الشروط‎.‎

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من الدعم المادي في برنامج تكافل وكرامة قد تعد 3.8 مليون مواطن، وما زالت الأعداد في ‏الزيادة، وستظل الدولة المصرية بجانب أبنائها حتى تصل بهم إلي بر الأمان‎.‎

طريقة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021‏

قم بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.‏

ادخل الرقم القومي للمستفيد من معاش تكافل وكرامة.‏

اضغط على إيقونة استعلام‎.‎

أدخل الاسم الرباعي للمستفيد من الدعم‎.‎

اضغط على بحث وانتظر لبضع ثوان‎.‎

ستظهر لك جميع البيانات بالتفصيل‎.‎

رقم شكاوى تكافل وكرامة

في حال واجهتك أي مشكلة، قم بالتواصل مع فريق الدعم بالموقع، وسيقدم لك جميع الحلول المتاحة لحل مشكلتك، ويجب على ‏المتقدمين للمعاش الالتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم، وعدم النزول من بيوتهم لما يخص تكافل وكرامة إلا إذا طلب منهم ذلك.‏

الخط الساخن شكاوى تكافل وكرامة

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي خط ساخن، للرد على الاستفسارات والبحث في المشكلات والتظلمات، والمشاكل الخاصة ‏بإيقاف صرف المعاش أو أي مشكلات أخرى عبر رقم موحد هو 19680، بسعر المكالمة العادية.‏

تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي