بنى سويف والفيوم والقاهرة والشرقية والبحيرة الأفضل أداءً فى صكوك الأضاحى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، إن هذه المديريات تخطت مجمل أرقامها فى العام الماضى، فى حين تأتى محافظة القاهرة فى المركز الأول بإجمالى مبيعات صكوك بلغ 6250 صكًا.



جدير بالذكر أن حصيلة مبيعات صكوك أضاحى الأوقاف بالمديريات الإقليمية لهذا العام بلغت 61.344.195 جنيهًا حتى تاريخه.

وتابعت الوزارة: "هذا يجعلنا متفائلين لتحقيق رقم قياسى جديد فى هذا المشروع الوطنى المجتمعى هذا العام بإذن الله تعالى".