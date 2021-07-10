مكتبتك عندنا .. «الشؤون الإسلامية» تقدم تخفيضات كبيرة فى معرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - وأعلن المجلس عن خصم ٥٠ ٪؜ على ستين عنوانًا من إصداراته الحديثة فى مجال تجديد الخطاب الدينى لكل من يشترى بمائتى جنيه فأكثر . وجاءت بقية الخصومات كالآتى: خصم ٥٠ ٪ على ترجمات معانى القرآن الكريم بالسواحيلية والأندونيسية للمكتبات الكبرى والطلاب الوافدين ولجميع زائرى المعرض. شنطة بها ١٠ أعداد من مجلة الفردوس بخمسة جنيهات فقط. شنطة بها ١٠ أعداد من مجلة منبر الإسلام بخمسة جنيهات فقط. عرض خاص للأئمة فقط موسوعة سبل الهدى والرشاد (13) مجلدا بخمسائة جنيه بدلا من (845) جنيها . عرض خاص للأئمة وأساتذة الجامعات والإعلاميين خصم 40 % على الكتب الحديثة ، و35 % على الموسوعات على أن يكون الشراء بحد أدنى مائة جنيه وحد أقصى ألف جنيه لكل إمام بشرط تسليم صورة الكارنيه وصورة الرقم القومى. موسوعة الخطب العصرية تسعة أجزاء (فقط ١٢٠ جنيها) . خصم 30% عل كتاب : " مسيرة النقد الأدبى وقضاياه " . خصم 20% على المنتخب فى تفسير القرآن الكريم عربى ولغات. خصم 20% على الموسوعات المختلفة . خصم 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية . خصم 25% على باقى المطبوعات والإصدارات . إضافة إلى الهدايا التالية : صرفCD أو DVD لكل من يشترى بــ 50 جنيهًا فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ. صرف (3)CD أو DVD لكل من يشترى بــ 100 جنيه فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ. مجلات مجانية لجميع المشترين لحين نفاذ الكمية. وذلك خلال أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب الثانى والخمسين صالة (4) (B34) ، وبمقرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور ومكتبة التحرير ومكتبة جاردن سيتى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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