فيديو .. محمد عزمى يعلن تقديم بلاغات ضد رئيس حزب الحركة الوطنية

جدة - نرمين السيد - كشف محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام المساعد المفصول من حزب الحركة الوطنية المصرية، لأول مرة عن خطاب مرسل من رئيس حزب الحركة الوطنية لمسؤولين إعداد القائمة الوطنية لترشيح سيدتين غير معروفتين للحزب.





وقال عزمى، خلال لقاء له ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز على قناة النهار، إن السيدتين لم تدخلا مقر الحزب مطلقا قبل ترشيحهما من رئيس الحزب للانضمام. وتابع عزمى، أن قيادات الحزب يعرفون هذا الأمر جيدا، مؤكدا أنه سيتم تقديم شكاوى للجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ولجنة شؤون الأحزاب ضد رئيس حزب الحركة الوطنية، لأن هناك مخالفات جسيمة ستحقق فيها النيابة العامة. وأوضح، أن أبرز هذه المخالفات تواصل رئيس الحزب مع سفير كوبا ومستشار سفارة الصين دون إخطار لجنة شؤون الأحزاب وذلك مخالفة للقانون.

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