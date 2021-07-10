فيديو- الحزب بقى عزبة .. التفاصيل الكاملة لما يحدث داخل «الحركة الوطنية»

جدة - نرمين السيد - استضاف الإعلامى الدكتور محمد الباز، محمد عزمى ونور الشيخ، أعضاء حزب الحركة الوطنية المفصولين تعسفيا بقرار من رئيس الحزب، للكشف عن التفاصيل الكاملة لما يحدث داخل الحزب.





وقال النائب محمد عزمى، إن فصل شباب الحزب يتم لصالح نجل رئيس الحزب الذى حصد كثيرا من المناصب الداخلية.

وأضاف عزمى، أن نجل رئيس الحزب ليس لديه أى خبرات سياسية على الإطلاق، ولم نسمع عنه فى العمل السياسى أو الحزبى.

وأكد، أن الحزب تحول إلى عزبة، ولم يعد فيه ممارسة سياسية سليمة، لافتا إلى أن إسقاط عضويته من الحزب كان قرارا أحاديا من رئيس الحزب.

من ناحيته، قال الدكتور نور الشيخ، إن مخطط التوريث داخل حزب الحركة الوطنية يتم بشكل نمطى وتقليدى، لدرجة أن بعض الأعضاء انضموا للأمانة العامة للحزب دون تدرج.

وأضاف الشيخ، أننا كنا متبنين صوت الإصلاح داخل الحزب لكن لم يسمع أحد بصوتنا، ورأينا تصعيد أشخاص ليس لديهم أى خبرة سياسية أو حزبية.