فيديو .. وزير التعليم : هذه السنة فارقة بالنسبة للتعليم المصرى

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج "الحكاية"، الذى يعرض على قناة "إم بى سى مصر"، أن هذه السنة فارقة بالنسبة للتعليم المصرى وبذلنا فيها جهدا هائلا، ومنذ شهر أكتوبر الماضى حاولنا الحفاظ على تطوير التعليم الثانوى والفنى وفى كل المراحل.

وقال وزير التعليم: "هذه الدفعة من طلاب الثانوية العامة أول دفعة تمتحن بنظام التقييم الجديد، والأسئلة ستكون من نوع جديد، وكلها عبارة عن اختيار من متعدد ولا أسئلة مقالية فيها، حتى نصححها بشكل إلكترونى دون عنصر بشري".