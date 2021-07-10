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فيديو .. وزير التعليم : هذه السنة فارقة بالنسبة للتعليم المصرى

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أحمد عاشور 2021-07-10 01:12 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج "الحكاية"، الذى يعرض على قناة "إم بى سى مصر"، أن هذه السنة فارقة بالنسبة للتعليم المصرى وبذلنا فيها جهدا هائلا، ومنذ شهر أكتوبر الماضى حاولنا الحفاظ على تطوير التعليم الثانوى والفنى وفى كل المراحل.

 

وقال وزير التعليم: "هذه الدفعة من طلاب الثانوية العامة أول دفعة تمتحن بنظام التقييم الجديد، والأسئلة ستكون من نوع جديد، وكلها عبارة عن اختيار من متعدد ولا أسئلة مقالية فيها، حتى نصححها بشكل إلكترونى دون عنصر بشري".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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