جدة - نرمين السيد - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، أن الدولة أتمت استعداداتها لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى (2020-2021) فى أفضل الظروف، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوقى : الدولة أتمت استعداداتها لأداء امتحانات الثانوية العامة فى أفضل ظروف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.