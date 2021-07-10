أصدقاء التراث العربى المسيحى وكلية اللاهوت يكرمان الدكتور محمد عفيفى

جدة - نرمين السيد - كرم مؤتمر "أصدقاء التراث العربى المسيحى" و"كلية اللاهوت الإنجيلية" الدكتور محمد عفيفى، أستاذ التاريخ الحديث فى جامعة القاهرة، لفوزه بجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية.





وقدم الدكتور القس عاطف مهنى، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، هدية تذكارية باسم الكلية للدكتور عفيفى، هى كتاب "التفسير العربى المعاصر للكتاب المقدس"، الذى اشترك فى كتابته نخبة من الكتاب المسيحيين العرب، من مصر وسوريا ولبنان ودول عربية أخرى.

وفى كلمته عن الدكتور عفيفى، قال القس عيد صلاح، مقرر المؤتمر: "للدكتور عفيفى دور ثقافى كبير، أثرى الحياة الثقافية فى مصر، وله إسهامات فى مؤتمرات التراث العربى المسيحى فى دوراته السابقة".

ومن جانبه عبر الدكتور عفيفى عن سعادته بذلك التكريم، مقدما الشكر لمؤتمر "أصدقاء التراث العربى المسيحى" و"كلية اللاهوت الإنجيلية" على الاحتفاء به، مشيرا إلى أنه سبق أن شارك فى مؤتمرات التراث العربى وكلية اللاهوت بعدد من المحاضرات.

وأشار إلى بداية نشأته فى حى شبرا، رمز المحبة والتسامح، وتأثره بذلك مما دفعه ليكتب كتابا عن "الأقباط فى العصر العثمانى"، ثم عن "القمص سرجيوس ودوره الوطنى فى ثورة 1919". كما أكد د. عفيفى على أن خبرته كمؤرخ تؤكد على أن مصر ستظل تعلم العالم عبر تاريخها فى التسامح، رغم وجود بعض المشاكل.