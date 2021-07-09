/639758/هزيمة-منتخب-شابات-كرة-الطائرة-في-أولى-مبارياتهم-في-بطولة-العالم

خسر منتخب شابات كرة الطائرة بفيادة أحمد فتحي المدير الفني للمنتخب، أمام منافسه منتخب شابات إيطاليا، ضمن منافسات بطولة العالم في كرة الطائرة تحت 20 سنة، والتي تقام في دولتي بلجيكا وهولندا.

هزيمة منتخبنا الوطني أمام منتخب إيطاليا

حقق منتخب شابات إيطاليا لكرة الطائرة تحت 20 عام، الفوز على منتخبنا الوطني بنتيجة 3/0، في أولى مباريات منتخب مصر لكرة الطائرة تحت 20 عام فيبطولة العالم المقامة في دولتي بلجيكا وهولندا. وتضم قائمة منتخب مصر لكرة الطائرة تحت 20 عام، كل من: منتخب بيلاروسيا ومنتتخب بولندا ومنتخب إيطاليا، والتقى منتخبنما الوطني مع منتخب إيطاليا اليوم الجمعة، وانتهت المباراة بفوز منتخب إيطاليا بثلاثية نظيفة، وينتظر المنتخب الوطني مقابلة منتخبي بولندا وبيلاروسيا، ويعرض دوت الخليج قائمة المنتخب:

قائمة شابات منتخب الطائرة تحت 20 عام

1- مى محمود فؤاد 2- أيه النادى 3- فريدة الحناوى 4-لوجين ياسر 5- مريم ثابت 6- أيات ياسين 7- نور إيهاب 8- ندى مرجان 9- سلمى يوسف 10- سابين حسن 11- فرح العايد 12-ملك البحيري

الجدير بالذكر أن قرعة بطولة العالم لكرة الطائرة للشابات تحت 20 عام، أسفرت على وجود منتخب مصر في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من المنتخبات التالية: روسيا وبيلاروسيا وأيطاليا. وعلى الجانب الأخر أسفرت قرعة بطولة العالم للناشئات تحت 18 ستة، وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، والتي تضم كل من المنتخبات التالية: تركيا والدومنيكان وبيرو وإيطاليا. ومن المقرر أن تقام البطولة في المكسيك، وتبدأ فعالياتها يوم 20 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي يوم 29 سبتمبر المقبل.

تألق ناشئات وادي دجلة لكرة الطائرة

استطاع فريق ناشئات وادي دجلة تحت 14 عام، بتحقيق الفوز على بجميع مبارياتهم بالدور النهائي، حيث توجوا بالبطولة دون أن تلحق بهم أي هزيمة، وتغلبوا على جميع ناشئات الأندية الأخرى.

نجح هاني مصيلحي رئيس الجهاز الفني لفريق ناشئات كرة الطائرة تحت 14 عام بنادي وادي دجلة، قيادة الفريق نحو التتويج ببطولة العالم، ويواصل مصيلحي تحقيق الإنجازات مع الفريق، ويعرض موقع دوت الخليج قائمة ناشئات فريق وادي دجلة لكرة الطائرة تحت 14 عام، ويعرض دوت الخليج القائمة، والتي تضم كل من: