/639762/تفاصيل-حساب-جاري-بعائد-يومي-من-البنك-العربي-الافريقي-الدولي

يسأل العملاء عن حساب جاري بعائد يومي من البنك العربي الافريقي الدولي والذي له مميزات كثيرة وسعد عائد تنافسي من البنك العربي الافريقي، ولهذا نقدم لكم سعر العائد وكل ما يخص العرض.

دوت الخليج مميزات حساب جاري بعائد يومي من البنك العربي الافريقي الدولي سعر عائد تنافسي يحتسب ويصرف يوميا افتح حساب ابتداءً من 5،٠٠٠ جنيه إصدار دفتر شيكات إمكانية السحب من ماكينات الصراف الآلي أو الشراء ببطاقة الخصم من أي مكان في مصر أو في الخارج إمكانية طلب كشف حساب مفصل الاستمتاع بجميع الخدمات البنكية الالكترونية (e-Banking) يمكن انشاء الحساب للأفراد أو للشركات مميزات حساب جاري في البنك العربي الافريقي ماكينات الصراف الآلي الإيداع النقدي خدمات فوري دفع فواتير تحويل الأموال الأوراق المطلوبة من حساب جاري بعائد يومي صورة من بطاقة رقم قومي (سارية) للمصريين، أو صورة من جواز السفر للأجانب إثبات دخل إيصال مرافق حديث كإثبات لمحل الإقامة

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