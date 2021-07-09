/639756/فوائد-البنك-الأهلي-المصري-على-فتح-حساب-جديد

فوائد البنك الأهلي المصري على فتح حساب جديد يسأل عنها عملاء البنك الأهلي على الصفحة الرسمية لهم عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حيث أن الحد الأدنى لاحتساب عائد حساب التوفير بالجنية المصري يكون 3001 جنيه (حاليا).

دوت الخليج

فوائد البنك الأهلي المصري على فتح حساب جديد

كما أن سعر عائد حساب التوفير الشهري بالجنية المصري من فوائد البنك الأهلي المصري يصل الى (4.75 %) سنويا (حاليا) ، وسعر عائد حساب التوفير الربع سنوي بالجنية المصري يصل الى (4.85 %) سنويا (حاليا)، وسعر عائد حساب التوفير النصف سنوي بالجنية المصري يصل ( الى 5 %) سنويا (حاليا)، وسعر عائد حساب التوفير السنوي بالجنية المصري يصل الى (5.25 %) (حاليا) يستحق في بداية شهر يناير من كل عام.

فتح حساب من البنك الأهلي المصري

يحتسب العائد من البنك الأهلي المصري علي اقل رصيد دائن خلال الشهر علماً انه يمكن فتح حساب من البنك الأهلي المصري من خلال زيارة اقرب فرع من فروع مصرفنا داخل جمهوريه مصر العربية وتقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للأجانب (بعد الاطلاع على الأصل من قبل موظف البنك الأهلي المصري ) وتقديم شهادة ميلاد الرقم القومي للقصر(وقرار الوصاية إذا وجد) وتقديم اثبات مصدر دخل.