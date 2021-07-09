مميزات تحديث ببجي الجديد 1,5 وخطوات التثبيت 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - أطلق اليوم تحديث ببجي الجديد، وهو إصدار 1,5 والذي يصل إلى المستخدمين حسب الموقع الجغرافي للاعب. وجاء ذلك بعد إعلان اللعبة القتالية الشهيرة “Pubg mobile”, عبر تويتر عن اطلاق التحديث المطور للعبة بابجي موبايل، والذي يتضمن العديد من المميزات المضافة مؤخرا. وعليه فيعرض “مصر فايف”، مميزات تحديث لعبة ببجي الجديد 2021, وخطوات التثبيت على الهاتف.

مميزات تحديث ببجي الجديد 2021

بعد الإعلان عن انطلاق تحديث بابجي موبايل الجديد، تم الإعلان كذلك عن العديد من المميزات التي تصاحب هذا التحديث، والتي أثارت حالة من الدهشة والفضول لدي اللاعبين، لمعرفة تلك المميزات. وعليه فقد جاء أهم هذه المميزات في تحديث ببجي الجديد 2021, أنه يقلل من سعة اللعبة على الهاتف، حيث أن سعة اللعبة في هذا الوقت 1,8 جيجابايت للاندرويد، كما أنه من المقرر أن تكون 1,5 بعد تحديث اللعبة الجديد. وفي نفس السياق فتقل مساحة اللعبة كذلك على الايفون، الأمر الذي يسهل من اللعب على الأجهزة الضعيفة، وذلك بالإضافة إلى الميزة الجديدة والتي يطلق عليها، لقطة الشاشة لآخر لحظة، والتي تمكن اللاعب من أخذ لقطة تذكارية في آخر الجيم. كما أضيف درجات نارية تقوم بحمل لاعب واحد، وتتخطي سرعتها سرعة المركبة داخل اللعبة.

خطوات تثبيت التحديث الجديد

لتثبيت التحديث الجديد للعبة بابجي، والاستمتاع بالسيزون الـ 20, عليك إتباع هذه الخطوات؛

دخول متجر الهاتف الخاص بك، سواء للاندرويد أو للايفون.

أضغط على أيقونة البحث.

ثم كتابة ببجي موبايل.

بعد ظهور اللعبة، عليك النقر على تحديث ببجي الجديد.

وجدير بالذكر أنه تكثف لعبة ببجي موبايل من جهودها، لتوفير أجواء لعب قوية تأتي من المستقبل، وترقي بمستوي الألعاب الإليكترونية في العالم.

– كما يهيب موقعنا “مصر فايف”، بخطورة مثل هذه الألعاب القتالية على الأطفال، والتي تتسم بأجواء الخطورة والإثارة، لذلك وجب التنويه إلي ضرورة متابعة من هم دون الـ 16 عاماً من قبل أولياء الأمور، وذلك نظراً لوقوع العديد من الحوادث جراء لعب هذه النوعية من الألعاب القتالية للاطفال.