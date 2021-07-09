دار الإفتاء تدعو لطلاب الثانوية العامة: اللهم يسر لهم الصعب

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، دعاءً لطلاب الثانوية العامة فى ليلة أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقالت دار الإفتاء المصرية: "اللهم وفق طلاب الثانوية ويسر لهم الصعب.. اللهم ارزقهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم وصفاء الذهن، اللهم ألهمهم الصواب في الجواب".

وتابعت دار الإفتاء المصرية في دعاء لطلاب الثانوية العامة :"اللهم ارزق النجاح والتفوق لكل من درس واجتهد وثابر".

وتنطلق غدا السبت 10 يوليو امتحانات الثانوية العامة، ومنحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رؤساء لجان السير تعليمات عقد الاختبارات بشكل آمن وهادئ، حيث تم استلام اللجان أمس الخميس، مع التأكد من توافر المطهرات ووسائل تأمين الطلاب من فيروس كورونا، كما شرحت الوزارة للأعضاء كيفية توزيع كراسات الأسئلة والبابل شيت على الطلاب وفق نماذج الأسئلة المتاحة كأول امتحانات تعقد وفق نظام البابل شيت وكراسة أسئلة.

وحذرت وزارة التربية والتعليم، رؤساء اللجان من تأخير تسليم طلاب الثانوية العامة أسئلة الامتحانات، مع الحفاظ على سرية الأسئلة حتى وصولها إلى أيدى الطلاب داخل اللجنة، مؤكدة أن الحفاظ على سرية الأسئلة داخل اللجنة بعد استلامها من قبل مسئولى مركز توزيع الأسئلة تقع على رئيس اللجنة، كما نبهت الوزارة على مسئولى مراكز توزيع الأسئلة بضرورة وصول الأسئلة من مراكز التوزيع فى مواعيدها المحددة.