/639753/ازاي-تكسب-من-أورنج-تذكرتين-لحفلة-أحمد-سعد

تقيم شركة أورنج حفلة للفنان أحمد سعد في سيتي كلوب وتقدم شركة أورنج Orange جائزة تذكرتين لحضور حفل أحمد سعد من تنظيم أورنج وذلك اليوم الجمعة 9 يوليو.

دوت الخليج شروط تذاكر حفل أورنج شارك أصدقائهم بمنشور صفحة أورنج للحصور على تذكرتين من تذاكر حفل أحمد سعد المقامة في سيتي كلوب. خطوات كسب تذكرتين لحفل أحمد سعد من أورنج نشرت الصفحة الرسمية لشركة أورنج Orange مسابقة للفوز بتذكرتين من حفل أحمد سعد في سيتي كلوب ووضعت شروطها والمقرر أن تقام مساء اليوم الجمعة 9 يوليو.

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