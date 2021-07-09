/639750/مدافع-الأهلي-يوجه-رسالة-للجماهير-بعد-انتقاله-إلى-الجونة

أعلن فريق الجونة اليوم الجمعة، التعاقد مع محمود الجزار مدافع الأهلي بصورة نهائية حتي صيف 2024، وانضم اللاعب لصفوف الجونة في عام 2019 على سبيل الإعارة، وظهر بصورة جيدة خلال الموسمين الذي قضاهم داخل صفوف الفريق الساحلي، ويعرض دوت الخليج رسالة محمود الجزار لجماهير المارد الأحمر بعد انتقاله إلى فريق الجونة:

رسالة محمود الجزار إلى جماهير النادي الأهلي بعد انتقاله نهائيا إلى فريق الجونة

وجه محمود الجزار رسالة لجماهير النادي الأهلي، حيث نشر على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي عبر انستجرام: “شكرًا للنادي الاهلي على الفتره الي قضيتها فيه، فهو كيان كبير تعلمت منه النظام والاجتهاد في الشغل واللي الناس عرفتني من خلاله”.

وأضاف: "شكرًا جمهور الاهلي علي مساندتهم من اول يوم ليا داخل نادي القرن وكل التوفيق في القادم للنادي الاهلي ومزيد من البطولات والانجازات”.

واستكمل: "شكرًا نادي الجونه علي إصرارهم إني أكون موجود معاهم في نادي محترم يبحث عن التطوير وان شاء الله اقدر اكون سبب في تحقيق الاهداف الذي يسعي اليها نادي الجونه”.

وأتم: "شكرًا لكل الانديه الي كلمتني الفتره الي فاتت وكانت عيزاني اكون معاهم وبعتذر للجمع وبتمني كل التوفيق ليهم، وأنا من الآن لاعب في صفوف نادي الجونه لثلاث مواسم أسأل الله التوفيق في ما هو قادم".

بداية محمود الجزار مع النادي الأهلي

انضم محمود الجزار إلى النادي الأهلي في عام 2018 قادما من صفوف فريق كهربا الإسماعيلي، ثم تعاقد معه فريق الجونة لمدة موسمين على سبيل الإعاراة، وتألق اللاعب مع الفريق الساحلي، مما دفع إداراة فريق الجونة من طلب التعاقد معه بصورة نهائية، ووافق النادي الأهلي على انتقال محمود الجزار إلى صفوف فريق الجونة نهائيا، وذلك بسبب تواجد العديد من اللاعبين في المارد الأحمر الذين يلعبون في نفس مركز الجزار.

أرقام محمود الجزار

شارك محمود الجزار مع فريق الجونة في 48 مباراة، ولعب محمود الجزار لصفوف المنتخب الأولمبي، ولكنه خرج من القائمة التي أعلنها شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، كما خلت القائمة من محمد صلاح ومطفى محمد وأحمد عبدالقادر،