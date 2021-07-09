بطاقات بنك مصر للشراء والتقسيط وبدون فوائد.. اعرف التفاصيل

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تتيح بطاقات بنك مصر الائتمانية للشراء والتقسيط وبدون فوائد حيث أن بنك مصر يسعى أن يكون موفرًا لعملاء سبل الراحة، ولهذا يقدم بطاقات بنك مصر للشراء والتقسيط على الموبايلات من فروع سيلكت.

دوت الخليج

بطاقات بنك مصر للشراء والتقسيط وبدون فوائد

يمكن لعملاء بنك مصر استخدام بطاقات بنك مصر الائتمانية فى الشراء والتقسيط من خلال فروع Select للموبيلات و 2B حتى 18شهر بدون فوائد و يتم التقسيط من خلال نقاط البيع الطرفية P.O.S لدى التاجر.

بطاقات بنك مصر الائتمانية

كما يمكن الاطلاع علي خدمة التقسيط على 6 او 12 شهر بدون فائدة من بطاقات بنك مصر من التجار المتعاقد معهم بنك مصر خلال زيارة الرابط من هنـــــــــا