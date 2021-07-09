انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور للشاشات “الويك أند” من 8 يوليو حتي 11/7/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور لشهر يوليو تقدم عرض مميز للويك أند على الشاشات الذكية، بتخفيض قوي يناسب الجميع. وجدير بالذكر أنه تتميز كارفور بإطلاق عروض أسبوعية تشمل مختلف الأجهزة والأدوات المنزلية، والتي تلبي حاجيات الشارع المصري، حيث ينتظرها الكثير نظراً لتميزها وشمولها كافة المنتجات، وكذلك جودة السلع والمنتجات العالية التي تحتويها العروض.

عروض كارفور للشاشات “Weekend Offers”

أطلقت عروض كارفور اليوم 8 يوليو الجاري، وتسري حتي 11/7/2021, وذلك على مختلف الشاشات الذكية، والتي تتنوع وفق حجمها، والامكانيات التي تقدم من خلالها، والتي تتمثل في:

– شاشة Led Tv 42 سمارت.

– تليفزيون ال آي دي 32 بوصة سمارت.

– شاشة آل آي دي 43 Tv سمارت.

– 65 بوصة شاشة سمارت ال آي دي سمارت.

– شاشة آل آي دي 55 بوصة سمارت.

– كذلك شاشة آل آي دي 50 بوصة سمارت.

يمكنكم الاطلاع على مجلة عروض كارفور، ومعرفة عروض أسعار الشاشات قبل وبعد التخفيض، والتي يتضمنها هذا التقرير.

– كما ويمكنك الاطلاع عروض الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية، التي تقدمها كارفور بمناسبة عيد الأضحى، وكل عام وأنتم بخير.

كارفور مصر

يعد كارفور مصر من أنجح المؤسسات التجارية، ولذلك تنهال عمليات البحث بصورة يومية لمعرفة باقات العروض والتخفيضات المقدمة، وعليه يتناول “مصر فايف” بإستمرار مجللات العروض، وذلك ضمن خدماته المقدمة لقراءة على مدار الساعة. وجدير بالذكر أنه يمكنك معرفة المزيد عن عروض كارفور 2021, وأنظمة التقسيط، وعناوين الأفرع من خلال؛

الاتصال على؛ 16061.

الدخول على رابط كارفور مصر.

كتالوج عروض كارفور مصر 2021

هنا مجلة العروض والتخفيضات لكافور مصر، والتي تشمل باقة الشاشات محل العروض، وأسعار كل شاشة قبل وبعد التخفيض، والتي تسري ليوم 11 يوليو الجاري، ضمن عروض كارفور الأسبوعية، والتي تتمثل في؛