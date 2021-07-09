انت الان تتابع تفاصيل خبر بشائر العيد.. 1500 جنيه منحة عيد الأضحى 2021 لجميع الموظفين العاملين بهذه الجهات الحكومية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بدأت بعض الجهات الحكومية في إصدار قرارات بصرف منحة عيد الأضحى 2021 لموظفيها العاملين لديها، حيث تقوم العديد من الجهات الحكومية بإقرار منحة لموظفيها في المناسبات الدينية وخاصةً العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وكذلك مولد النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من المناسبات، وبعض الجهات تمنع العاملين لديها مكافآت عند دخول المدارس.

1500 جنيه منحة عيد الأضحى 2021

وتكون هذه المنح والمكافآت إما تتشجيع الموظفين على المزيد من العطاء والبذل والتفاني في العمل، أو تقديراً لجهودهم، أو مساعدةً من هذه الجهة للموظفين في هذه المناسبات لتخيف الأعباء المعيشية عنهم.

قيمة منحة العيد للعاملين بالتأمين

وكانت أول جهة قررت صرف منحة عيد الأضحى المبارك لموظفيها هي هيئة التأمين الصحي ، حيث قرر رئيس الهيئة الدكتور محمد ضاحي صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه بحد أدنى لجميع العاملين بالهيئة وفروعها ووحداتها بمناسبة عيد الأضحى.

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كما أصدر رئيس هيئة التأمين الصحي قراراً آخر بأن تكون مكافأة عيد الأضحى للعمالة المتعاقدة بنظام الـ6 ساعات واليومية، 1200 جنيه، مع عدم صرف تلك المنحة للموقوفين عن العمل والمحالين إلى المحكمة الجنائية والمنتدبين والمعارين خارج الهيئة.